聯合報黑白集／飛撲擒抱，反守為攻

民進黨立院黨團總召柯建銘預告「史上最嚴重衝突」的立法院會，昨天如期開打。戰況雖非最慘烈，但從輪值守夜枕戈待旦，到議場內外推擠扭打衝突大亂鬥，甚至出現襲警扯帽、噁男飛撲等黑技，已經正式宣告，賴清德面對的立法院，不再是蔡英文的立法局了。

柯建銘的問題是，他總是沉湎於過去的美好歲月，不能自拔。民進黨完全執政後，橫行國會，即使表決不會輸，也要扭曲議事規則，沒收言論和提案，肆行輾壓式立法。老柯躍馬揚鞭，摧折民意，何等痛快！但當立法院自甘淪為立法局，即使閣揆辱罵立委、踐踏國會尊嚴，立法院也只能唾面自乾。

民進黨終因權力的傲慢，丟掉國會大半江山。賴清德先吹哨壯新閣員的膽，指施政符合民心，國會不過半不是問題。接著夜宴綠委精神喊話，強調立院表決可能會輸，但論述絕對不能輸，爭取民意支持也不能輸；重點在團結和紀律，更要在五二○後反守為攻。

賴清德整軍作戰，首役就把國會恢復為羅馬競技場。但人們只看到格鬥混戰，論述在哪裡？其實只有福國利民法案才有論述底氣，也才能讓國民黨和民眾黨不敢擋；例如調整天怒人怨的非核家園，論述和民意都不會輸，可做為五二○後反守為攻的第一役。只靠飛撲擒抱女立委的噁男技法，爭取民意一定輸。