經濟日報社論／兩大外送業合併 有違公平競爭

外送平台Uber Eats宣布將以約307億元，收購第一大業者Foodpanda，這兩家目前在台灣外送平台產業中是最大的兩家，而且合併之後的市占率將超過台灣整體外送市場的五成（也有人說超過八成，這決定於如何定義外送市場），如果合併之後，必然會利用其龐大的獨占力量，對上下游業者操控，而勢必對外送平台產業產生嚴重的衝擊。而且合併後，不論其市占率超過五成或八成，都已經超過公平交易委員會定義單一獨占廠商的標準，所以未來公平交易委員會在審議是否許可合併案時，一定要仔細考量，一切以維持市場秩序與公平競爭為首要考量；同時，也要抵抗外來企業的龐大壓力，盡力維護國內相關業者和消費者的權益。

首先，兩大龍頭業者合併後的市占率超過五成，明顯超過公平法對於獨占者的規定，其合併後的市場力量會非常可怕，對於其相關同業產生不公平競爭以外，對於其上下游業者可能會造成更大的不公平競爭。以國內KTV兩大龍頭錢櫃和好樂迪為例，這兩家業者合計的市占率達到七成，結果他們申請合併多次，都遭到公平會否決。理由顯而易見，因為他們合併後的市場力量太大，可能會減少對上游唱片發行業支付的版權費用，同時也可能提高下游KTV消費者唱歌的費用。

其次，這兩大國際外送平台龍頭挾帶其技術與科技的優勢，本來就有很大的市場力量，來決定上下游的相關費率，一旦合併其決定費率的權力更是無法估計。比方說，對於商家，現在每單要抽取商品售價的30%到33%，這已經是非常高的比率，如果合併，可能會把抽成拉得更高，這對於許多原本就苦心經營的餐廳或小吃業者而言，將更是苦不堪言。但是餐廳的規模太小，除了接受不公平的條件之外，還能如何與這兩大龍頭抗衡？當然，未來商家很可能就會拉高商品價格，把墊高的成本轉嫁給消費者，最終消費者跟著吃虧。

第三，更辛苦的可能是流汗賣肝的外送人員，因為兩大龍頭業者合併之後，將成為數以萬計的外送人員的勞動獨買者。也就是說，未來如果想要當外送員，就只能找這一家獨占者就職，因此它就可以調降每一單的送餐費用，因此如果外送員想要賺到跟現在一樣的收入，就必須跑得更多更快更久。這對於已經非常辛苦的外送人員來說公平嗎？

過去這些年，由於科技和網路的進步，讓許多全球性的銷售平台在世界各國攻城略地，藉著先進科技和規模，在許多國家都占有非常大的市場。有時候他們會遇到一些競爭，例如優步（Uber）在大陸被滴滴打車併購，在台灣則有台灣大車隊勉強與之競爭。但是，Uber Eats在台灣除了Foodpanda之外，根本沒有競爭對手。照理來說，這些平台業者應該利用更先進的技術，提供更便利更廉價的服務，來擴大市場，這才是公平的競爭方式。沒想到，現在規模最大、市占率最高的兩家龍頭業者竟然還想要以併購的方式，來進一步擴大市占率和市場力量，以追求更高的利益，而不去顧及市場的公平競爭和最終消費者的權益。

最後，我們要提醒政府相關部門，這些國際大廠通常都會利用其龐大規模和市場力量，來遊說政府部門，許多國家的政府都無法與他們抗衡。這兩大龍頭想必也會挾著龐大的市場力量與政府周旋，政府一定要站穩立場，因為兩大龍頭合併將占有超過一半的市場，這不但違反公平交易法，對於上游業者和下游外送員，以及最終的消費者都絕對不利。公平會一定要拿出道德勇氣，嚴厲地拒絕這一個合併案。