聯合報社論／失控的能源，寵富的經濟，種下發展禍根

蔡總統任內最受批評與考驗的施政，首推其能源轉型政策。全台多地經常性的停電事故，加上空汙碳排影響健康，光電產業侵蝕農林漁地及其暴利，在在讓民怨滔天。最近Ｇ７工業國聲明不再發表反核言論，歐盟將核能視為綠能，都為核能洗刷汙名，也讓標舉「非核家園」的蔡政府灰頭土臉，神主牌頓失光芒。

即將接手的賴政府，迄今尚未說明要如何解決問題。準經濟部長郭智輝承諾盡速盤點能源政策，對核電會以符合民主做法，尊重多數民意；經濟部卻補充說明非核目標沒有改變。如此猶豫反覆，供電問題絕對是賴政府迫在眉睫的危機。

因「非核」而走岔的能源政策，是民進黨意識形態治國的錯誤根源和明證。而它更大的錯誤，是政策撞牆碰壁後，仍不設法務實面對問題，卻還要執拗到底。為了廢核，蔡政府必須採用高價的進口天然氣填補空缺，並不惜破壞藻礁及海洋生態建立接收站。更糟的是，它誇口全力發展的綠能，八年過去，還達不到預估發電目標的一半；卻因光電廠商四處用不法手段購地砍伐，為生態帶來不可逆轉的破壞，各色賄賂醜聞也使官箴隨之陪葬。

供電不穩，不只是台電或能源產業的問題，也為民生經濟及所有產業埋下禍根。然而，蔡總統對民進黨這塊神主牌的在乎，遠甚於對國家經濟發展的關注；她的能源政策百孔千瘡，但她除了降低綠能目標，其餘均寸步不移，她加速把核四燃料棒送回美國，繼續關閉核電廠。要有多大的執念，才會如此不顧民生和經濟一意孤行？被問到溫室氣體排放問題時，她竟答稱「二○二四年後不是我的事」。這是多自私的態度，她不想碰這個棘手問題，但人民躲得掉後續的負面影響嗎？

八年來，經濟部全力執行蔡總統的扭曲能源政策，其他產業的發展、結構的平衡、民生的照顧，乃至財富的平均，幾乎完全置之度外。蔡英文曾自誇，台灣經濟處於「廿年來最好」的狀態。事實上，股市及房市大漲主要是富人和資本家受惠，蔡政府從未進行有意義的金融或財稅改革，只是讓有錢人「富上加富」，弱勢階層卻愈發落入被剝奪環境。最近公布的台灣家戶所得調查，最高與最低廿％的差距高達六十六點九倍，比起卅年前的十六點八倍，是極嚴重的惡化。

事實上，所謂「廿年來最好」，只是二○二一年疫情期間的異常狀況，其後情勢便急轉直下。例如，二○二一年台灣出口成長近卅％，兩年後卻跌為負九點八％的慘狀。蔡總統一句話，讓全民產生美好幻覺，但有多少人真正享受到經濟發展的成果？再看，台積電占台股的權重長期超過三成，這反映的是台積電的獨大，而非整體產業的同步增長。這些年，台灣的經濟結構悄悄改變：兩岸經貿比重降低，我出口卻未找到替代市場；台資回流卻未進入更創新的領域，而徘徊在房市土地炒作。這些皆非健康的趨勢。尤其，「五缺」鬼魅持續糾纏，在能源政策錯誤而不知如何回頭下，台電若連「護國神山」所需的龐大電力都無法支應，台灣經濟的未來如何能樂觀以對？

國家的健全發展，需要有前瞻的規畫和周全的布局。然而，蔡政府將能源政策帶上高價、缺電的不歸路，貿易政策追隨美國的抗中策略、卻罔顧自己國家經濟生存的自主性，而過剩的高等教育甚至無法為各級產業提供必要的人才。最遺憾的是，蔡政府以前瞻建設之名編列近兆特別預算，經費卻多半虛擲在支離破碎的建設項目，都將債留子孫。（《蔡英文八年總體檢》系列五）