聯合報黑白集／林北斷交王

外交部長吳釗燮最近火紅，媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」，他更高調貼文：「面對無理質疑，林北一定吵到底」。吳釗燮交惡中國大陸、斷交友邦，與在野黨關係也一刀兩斷，「林北斷交王」更符合他的人設。

「斷交王」遠比「吵架王」更神勇。蔡政府斷交十國，吳釗燮就包下八國，還有兩國搖搖欲斷。吳釗燮真是「友邦鬼見愁」，一代「斷交部長」當之無愧。

外交辭令是一門藝術，吳釗燮重複八嗆立委徐巧芯「告我藐視國會」，詞窮理屈的程度，連小學生吵架都比他有創意。吳釗燮的「林北」犯眾怒，他解釋是「鄉下人的自我稱呼」，馬上被「鄉親」彰化縣長王美惠打臉，質疑外交官可以優雅、犀利，但不該粗鄙，還用鄉下人來辯解。

外交部次長田中光說「這是非常接地氣的語言」，國安局副局長徐錫祥則搬出「他Ｘ的」法院見解，指未必是髒話；官員爭相擦屁股，結果ＰＴＴ炸鍋，「接地氣是阿共仔的用語」，質疑魔法部認知錯亂、教壞囝仔大小。

吳釗燮避談國際外交能力，卻沾沾自喜對內吵架功力，因為其ＫＰＩ不是維持邦交，而是要氣死對手。吳釗燮即將轉任國安會秘書長，副秘書長則由太陽花林飛帆接任，「林九萬」升格「林廿萬」，從此國安會哥倆好，證明耍嘴皮、選顏色，在民進黨政府才是王道。