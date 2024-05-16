聯合報社論／囂張官員、猖狂網軍，摧折公民社會價值

蔡總統八年執政，行政體系最令人怵目驚心的變化，是官員的素質低劣及言行粗暴，彷彿專業素養、問政禮儀都不再是為官的必要教養。正因如此，一年多前郭台銘那句競選評語，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，才會如此觸動人心。官箴敗壞，直接毀損民主信念及社會價值，台灣好不容易建立的公民社會支離破碎，這是更可怕的代價。

蔡政府任內的舉止乖張官員，由閣揆蘇貞昌以霸氣跋扈帶動風氣，頓時蔚為流行。許多閣員立馬有樣學樣，開始在立法院拍桌叫罵，怒嗆立委，個個不可一世的姿態。其中，外交部長吳釗燮的跳針怒吼「快告我」和狂傲罵街「林北吵到底」，衛福部長陳時中的專斷獨行，農委會主委陳吉仲的橫柴入灶，ＮＣＣ主委陳耀祥的厚顏無理，促轉會副主委張天欽的自命「東廠」，言行之肆無忌憚，均是史上罕見的驕蠻。追根究柢，當然都與蔡總統的用人不當及縱容不約束有關。

在迭次爭議時刻，只要蔡英文私下要求或示意相關官員稍稍收斂，即可有效節制這些驕蠻行徑。然而，人們很少見到蔡英文作出要求，只是坐視脫軌事件一再發生，顯示她並不在意任內的官員留下猖狂惡名。外界當然合理解釋，她是以自己第二任的高得票率，所以閣員有傲慢的本錢，可樹立一種強勢風格。然而，那些被稱為「小英男孩」的愛將越是表現離譜，越是堆高民怨，最後點燃民進黨失卻民心的引線。

缺乏專業的官員，靠著聽命行事及壓榨百姓來博取上級歡心，這樣的執政心態，或許可以鞏固自己的執政權，卻無法建立知禮義、明是非的社會。但政府欲罔顧建立可長可久的政治文化，只顧民進黨的壯大，不在乎價值體系的扭曲撕裂，更不在乎公民社會的萎縮傾頹，行政中立的理念被送進焚化爐。如此一來，閣員的任免與專業無關，與建樹無關，甚至與責任倫理無關，那政治倫理還剩下什麼？

台灣社會今天的撕裂，超乎你我的想像。曾高呼「黨政軍退出媒體」、「黨政軍退出校園」的民進黨，如今用標案及官威把媒體生態形塑成「唯綠獨尊」，把校園當成自己的禁臠，獨享國民黨退出的空檔。也因此，蔡政府獨斷專擅，操弄台大的「卡管」案，寧可賠上三名教育部長，也要把政治的手伸入第一學府。如此以意識形態為唯一指標的執政者，心中會有「春風化雨」、「作育人才」的善念嗎？

原本蓬勃發展的台灣社會力，這八年受到無情的閹割，已凋零殆盡。陳吉仲入閣，農運形同被點了死穴；范雲加入綠營，各種不利民進黨的性平及婦運的聲音皆告靜寂；洪申瀚納入不分區，各地環保運動都被消風。也因此，農地魚塭遭到光電廠侵吞，農民無處申訴；民進黨及社會性騷擾案頻傳，受害者只能暗自隱忍；因三接引發關注的護藻礁行動，最後也遭瓦解。在蔡操作下的群眾，不過是一群容易分化、擺布的百姓，政府何曾想到國家社會的強固需要多元而有獨立見解的公民？

「網軍」更是蔡政府任內的創新發明。利用黨政資源的餵養，將大批年輕人訓練成每天在網路上進行言論攻擊搏殺的格鬥士，為執政者開脫或粉飾太平。表面上，這只是政治功利主義鬼迷心竅；深一層看，這是在分化人民，更混淆社會認知，讓台灣從統獨、藍綠的撕裂，墜向更深的價值對立，甚至因此失去對民主政治的信任。

囂張的官員，猖狂的網軍，脫軌的行政，是蔡英文任內八年的災難，殘破的公民社會令人唏噓。（系列四）