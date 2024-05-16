經濟日報社論／美中貿易戰升溫 新能源業警戒

拜登總統在14日宣布對大陸進口的電動汽車、電池和太陽能板等清潔能源產業，課以重稅，這是自2018年以來美國再度對大陸貨品施加懲罰性關稅，11月大選前，美中貿易戰再燃戰火。

拜登上台後，並沒有改變川普對大陸的關稅制裁，雖然部分政府官員如財政部長葉倫，主張應該減少懲罰性關稅，有助於減輕通膨壓力，但拜登始終沒有接受。

如今要對三項商品課以重稅，將會是拜登自己對中國大陸所發起的貿易戰，然而他的做法有三點與川普不同：首先是增加關稅，並不像川普所主張的全面提高關稅，而是挑選美國希望扶植的重點產業：電動汽車、電池和太陽能板，也就是拜登政府所挑選出來的重點清潔能源產業，換句話說，這就是拜登所認定的「小院高牆」（鎖定限制對象進行嚴格管理的）。

其次、拜登政府不僅是樹立起關稅壁壘，還仿效自己所批評中國大陸的補貼措施，在國內通過《通貨膨脹削減法案》和《兩黨基礎建設法案》，投入數十億美元補貼美國電動車和電池在本土生產；與此有異曲同工的政策，則是晶片法案，一方面在戰略競爭、國安有關的產業，禁止轉移或出口相關產品至大陸，同時也鼓勵其他國家有競爭力的產業，到美國投資，如台積電到亞利桑那的投資。

第三，則是團結美國盟友，一起來抵制，近日歐盟表示，今年暑假前結束反傾銷調查後，將對中國電動車課徵15％–30％關稅，但已有意見表示，關稅應課徵到50％以上才具嚇阻力，這顯然是與美國同步的。

有人認為，2023年中國汽車出口522萬輛，美國僅自中國進口7.5萬輛，跌落至第14位，似乎影響不大，但因為北美自由貿易區，美國早就料到了大陸電動車可能經由墨西哥生產轉進口，所以已經對墨西哥施壓，要一起配合卡住間接進口的後門。同時，也可能擴大對所有使用中國技術和零組件的新能源汽車將禁止進口，這使得大部分韓國汽車都在被禁範圍內。

在11月總統大選前，拜登和川普為了爭取中西部「鐵鏽帶」的選票，競相對中國展現強硬姿態，但是從長遠美國與中國的競爭策略上來看，兩黨與兩位候選人卻有極高的政策重疊，川普早在3月16日就宣稱 ，如果再次當選，將對中國廠商在墨西哥生產的汽車「徵收100%關稅」。此前，拜登4月提議對中國鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅，這是在拉攏美國鋼鐵行業及其工人的策略。但此舉被視為象徵性，因為中國向美國出口金屬數量很少，可是電動車等卻是未來產業，關係重大。

從這個意義上來說，現在美國共和、民主兩黨已經達成政策共識，貿易政策從全球化、政府不介入，而轉為保護主義，以及積極的工業化政策。

中國大陸政府不甘示弱，除了反唇相譏，批評美國「將經貿問題政治化」之外，也於上月修改《關稅法》，對本國產品徵收高額關稅的國家，也徵收同樣的關稅，但是從與川普相互報復的先例來看，大陸是沒有本錢與美國抗衡的。其實，國際貿易戰是只講實力，而沒有是非的。美國指責大陸補貼傾銷，但是自己也補貼同樣的產業，只是現在用高關稅的高牆，擋住更有競爭力的大陸產品。

美中貿易戰既然再起，台灣在電動車與其他乾淨能源產業，最要當心，不要誤觸地雷，有人認為，台灣不像韓國，有使用不純的零配件輸出到美國的風險，但是在台灣市場方面，近日國內代理的部分外國品牌，其實是大陸擁有，其中是否夾雜美國認為有問題的零組件，不得不慎。

繼半導體之後，現在清潔能源產品再次淪為貿易戰的目標，台灣是否應該跟緊美國腳步進行評估與圍堵，也許見仁見智，但是箇中風險卻是政府與業者需要共同有所警覺的。