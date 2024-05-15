經濟日報社論／台積電的政治經濟學

美國商務部長雷蒙多8日在美國眾議院聽證會上表示，中國大陸如果侵犯台灣，並且掌控台積電（2330），將對美國經濟造成「絕對毀滅性」的衝擊，因為美國92%的尖端晶片是從台灣台積電購買的。《美國之音》報導，眾議員艾爾澤就台灣和南中國海的重要性向雷蒙多提問，「如果中國入侵台灣，封鎖南中國海，接管台積電會怎麼樣？」雷蒙多說：「那（後果）絕對是慘重的（absolutely devastating）。」但她指出，台積電剛剛宣布在亞利桑那州將生產2奈米和3奈米（晶片），這是他們最先進的產品。

面對美、中兩強持續且日益激化的博弈與交鋒，海內外幾乎所有企業都面臨著程度不一的困擾，台積電生產的是具有戰略性價值的高端晶片，更是樹大招風，站到了風口浪尖，台積電創辦人張忠謀早些年就感受到了壓力，宣稱「全球化與自由貿易已死」，意思是台積電再也不能像以往一樣按經濟規律來經營運作了，除了必須計算市場及經濟成本外，還得估計及設法規避「非經濟」的政治風險與成本，也因此，台積電徵才除了要找工程師，還需要物色「商業情報分析師」或位階更高的政治經濟專家，對全球及地區性的政經形勢深入研究、分析及研判，為企業的投資及經營決策作出建議。

台積電地處台灣，正是「小兩岸（台灣vs.中國大陸）」與「大兩岸（中國vs.美國）」兩股政治糾結力量的交匯。美國作為上世紀以來的全球霸主，面對著目前GDP已達全球第二的中國強勢崛起，雙方已掉入了老大老二矛盾的「修昔底德陷阱」，老大美國勢必盡全力遏制老二中國，甚至窮盡一切手段把中國往死裡打。從歐巴馬到川普到拜登，從香港牌、南海牌、西藏牌、新疆牌、台灣牌到貿易戰、投資戰、產業戰、金融戰、科技戰，但幾年下來，除了台灣牌外，其他牌似乎都起不了什麼作用；至於貿易戰，結果是美國對華貿易逆差愈打愈大；投資戰打下來，美、歐大企業還是往中國跑；產業戰也扭轉不了美國製造業空心化面對中國強大供應鏈的劣勢；金融戰看似是美國強項，但面對中國的金融及外匯管制也使不上勁。說到底，現在美國手中還能與中國周旋並構成制約壓力的，只剩科技戰跟台灣牌兩個法寶，特別是美國自認為還領先中國一大截的高端晶片。

一開始，美國限制包括台積電在內的美、台、韓企業禁售中國大陸高端晶片，繼之約束荷蘭ASML禁售中國光刻機，最近甚至加碼禁止ASML對已售中國之光刻機的維修；與此同時，還擔心台海形勢有變，因此未雨綢繆，軟硬兼施，誘逼台積電到美國及日本設廠，充分反映了美國對台海形勢的估計。這也表示，美國的最後兩個法寶，即台灣牌與科技戰是連結在一起打的。

對台積電而言，如果沒有中國vs.美國的博弈與交鋒，一切遵循全球化的自由市場規律，以中國大陸市場需求之大，除了在台灣擴廠之外，最優選擇應是赴大陸投資設廠，但此路不通，而且還被迫到美、日設廠，徒然提高了成本而無可奈何。

以目前形勢看來，雙方均有和、戰兩手準備。北京自然以和統為優先選項，最近的訴求是要求美方支持中國的和平統一，這其中當然免不了有雙方的叫價、討價與還價，如果雙方成交，那當然最好不過。但萬一不成，台海出現軍事衝突並非絕無可能，果真如此，如何發展自然也在中、美雙方的兵棋推演之中，必須看到美方可能的估計與盤算，如果雷蒙多對美方萬一失去台積電的擔憂及估計，也就是她說的「將對美國經濟造成『絕對毀滅性』的衝擊」是準確的話，那麼美方為了不想讓這樣的衝擊出現，會有什麼因應腹案，自然為大家所關切。這就是台積電的「政治經濟學」。