聯合報黑白集／可以被詐騙但不能說

一名旅居英國的女子近日發文指在台獨居的老父遭到詐騙，連三千多萬房產也不保，報警時又遭冷漠以對，讓她痛訴台灣就是詐騙天堂。詎料，她竟遭親綠側翼及網民大舉出征，質疑該文是「認知作戰，帶風向罵政府的假文章」，她被逼得刪文並關閉臉書，但警方證實確有報案紀錄。問題是，文章消失就能改變政府打詐不力的事實嗎？

諷刺的是，該文在網路瘋傳的同時，政院正喜孜孜地宣布通過打詐新四法，財經名人謝金河立刻貼文指，打詐四法通過後，他一打開臉書跳出的就是冒用他肖像的網路投資詐騙網頁，向來與綠營關係良好的謝金河罕見重話批評「詐騙橫行是政府不作為所造成！」許多名人都飽受冒名的詐騙網路投資廣告之苦，政府卻始終拿不出對策，高社經地位者已是如此，更可以想見一般民眾碰上詐騙時的孤立無援。

面對詐團橫行，蔡政府的做法不外乎組成打詐國家隊及再制定或是加嚴法令，但為何仍愈打愈詐？關鍵就在執行力。謝金河疾呼網路投資廣告應實名制，行政院打詐辦公室回應現行依投信投顧法就可要求實名制，如果未依限期改善下架，可處以罰鍰。但實情卻是，刑事局只有勸導，從來沒有裁罰。