經濟日報社論／日本備戰川普風暴，台灣呢？

520總統就職將近，國內輿論關注於新總統上任後，對中國大陸關係是否能夠穩定，陸客觀光能否回春等兩岸議題，然而卻少人討論，賴清德總統上任的八個月後，美國可能是新總統川普就任，同時對台灣半導體課徵懲罰性關稅。這個八個月後可能發生的川普風暴，鄰國日本已經開始備戰。

上個月下旬，日本前首相（現自民黨副總裁）麻生太郎前往美國訪問，重頭戲是23日川普親自在川普大樓前迎接麻生的到訪。

這場政治秀不禁讓人想起，2016年11月當川普剛當選總統未上任前，當時的安倍首相也是親訪紐約的川普大樓，與川普進行會談。

之後川普在位期間，以貿易保護主義大旗與歐洲、中國之間慘烈互鬥，對日本則是相對溫和，這應歸功於日本政界努力與川普建立起溝通管道。

現在美國總統大選已經開跑，日本派出前首相去與川普會談，無疑是替川普外交政策加分，拜登政權自然是臉色不好看。

尤其是拜登才剛以國賓之大禮，接待岸田文雄首相到訪，並且於4月10日舉行美日高峰會。

為了降低拜登政權不滿，麻生與拜登會談後，內閣官房長官在記者會上，特別表示麻生訪美「是與政府沒有關係的國會議員活動，官方沒有任何評論」。

然而事實上麻生回國後，就與岸田首相、自民黨幹事長等高層齊聚午餐，報告川普會談成果，麻生實為自民黨特使不言而喻。

日本自民黨最有影響力的兩人岸田與麻生，分別押注美國總統大選兩邊陣營，展現極為務實的外交策略。

但日本備戰川普不只有高層特使而已。根據美國「外國代理人登記法」所揭露資料，日本駐美大使館所簽約的遊說團體或政治顧問公司，在2023年從20個增加到23個，新增的三個中有二個就是親川普團體。

相較於日本積極備戰川普可能上台，台灣輿論對賴政府的施政期待，少有提到萬一川普上台的可能衝擊。川普從去年以來的一些言論，若是當選後確切施行，台灣經濟恐怕受傷慘重。

川普的發言中有兩項可能重創台灣經濟。今年2月川普接受福斯電視台專訪時說，上台之後將對中國商品再次加徵關稅，稅率可能超過60%。去年7月川普再度指責台灣拿走美國全部的半導體工作，並說以前美國都自己製造晶片，如今台灣製造高達90%的晶片。他說，美國早該出手阻止，向台灣課徵貿易壁壘的關稅。

假設明年1月川普上台，並且對中國所有商品徵60%以上關稅，在大陸的台商勢必遭遇毀滅性災難。

川普上次任期期間的美中貿易大戰，最後並沒有將大陸台商的關鍵產品：筆記型電腦與手機，設定為懲罰性關稅的對象，讓台商有了喘息機會，並持續將生產工廠逐漸遷移到東南亞與印度。

但是由於中國有豐沛熟練勞動力與零件供應鏈的優勢，包括筆記型電腦與手機，台商仍有許 多產品是以大陸為主要生產地。一旦這些商品都被課徵60%關稅，台商將面臨美國消費市場急凍的風暴。

川普所表現出對台灣半導體業的敵視與懲罰性關稅的警告，也是讓人憂心忡忡。

雖然川普沒有明言要對台灣半導體課徵多少關稅，但川普所樹立的台灣工程師搶走美國工程師飯碗之論述，一旦成為川普四年任期的官方政策，台灣半導體業勢必付出嚴重代價。

正因為川普已經顯示出對中國出口品，以及台灣半導體業的敵意，台灣非常需要如日本般，透過親川普的政治團體、或者高層外交來接近川普陣營，避免川普在下半年的選舉戰中將敵意升高，或是上台後將敵意付之政策。

台灣並不是沒有直通川普的人才，就看政府與產業界是否能未雨綢繆；一旦等11月川普確定當選後，賴政府與半導體業才開始動作，那一切都來不及了。