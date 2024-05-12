聯合報黑白集／蘋果老大哥

蘋果公司為行銷新版超薄的iPad Pro，推出一則廣告，用液壓機把鋼琴、書本、雕塑、顏料桶等全部碾碎，壓成一台iPad。蘋果執行長庫克剛把廣告放上網路，來自全球的留言就灌爆平台，抨擊蘋果不尊重創作者，讓高傲的蘋果難得道歉。

批評者提到四十年前蘋果的廣告，年輕運動員一舉擊碎黑白老大哥，意味著彩色麥金塔電腦革命性打破宰制和壟斷，「如今你們就是那個反烏托邦的未來」。四十年的歲月，讓以開放、創新為先的蘋果，一夕間成為創作者的公敵。

一向引領科技風潮的蘋果，如今成為破壞創作者工具的老大哥，特別是傳達了「用技術力量碾壓創造力的象徵」，正說明蘋果忘記當年挑戰霸權的初衷，現在卻是要讓創作工具臣服在它平板電腦的規格中。

蘋果展現的是權力傲慢心態。最近蘋果一再在錯誤的決策裡翻船，意味開始走上衰敗。因為決策遲疑，苦苦追趕不上特斯拉，庫克宣布放棄投入十年的電動車研發；VR頭戴裝置也難以超越，生成式AI已錯過熱潮，一再讓其他競爭對手超前。

受到地緣政治影響，iPhone的需求下降，特別是中國市場需求疲弱，讓蘋果危機四伏。如今又在自己最得意的產品上，得罪客戶和創作夥伴，讓危機雪上加霜。蘋果被自己的傲慢打敗，給所有權力峰頂上的政治人物和企業，上了一堂課。