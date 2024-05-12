經濟日報社論／財經不滿意度高 執政者應惕勵

蔡政府八年執政即將任滿，經濟方面的表現，尤其年初大選後攸關民生的新政策，是否讓民眾滿意或獲得多數民眾認同，台灣民意基金會和草根影響力基金會近日公布的民調，結果和當前民意大致相符，也具有政策性的前瞻意涵，值得520將上任的賴政府在擬訂經濟政策的參考。

該二民調都對蔡政府「拚經濟」的總體表現，不滿意超過滿意度。就財經「細項」的民調來看，除了低薪問題的滿意度高於不滿意度有點意外，其他六項政策，包括兩岸關係、能源政策、打炒房政策成效、處理食品安全等項目，不滿意度都超過五成。打擊詐騙、勞保破產等則超過六成不滿意。

對於選後的六項新政策「是否贊成」方面，55％民眾贊成「核二、核三延役」，反對交通部禁止民眾組團到大陸旅遊。高達六成的民眾反對衛福部取消全國統一的醫院診所掛號費上限。針對在野黨提案立法「藐視國會罪」，懲罰受質詢時隱匿或虛偽陳述講謊話的官員，則有高達三分之二的民眾支持。

上述對新政策的「不贊成」，其實可以解讀為對蔡政府大選後執政表現的「不滿意」。因此，總的來看蔡政府八年來財經上的表現，「不滿意度顯著超過滿意度」，而且總體滿意的比例最多只有四成。此發現，非常接近年初總統、立委選舉的結果，以及選前封關前的民調，也就是有六成民眾想「下架民進黨」，值得賴政府在內閣人事安排和政策調整上引以為戒。

進一步分析該民調與真實民意有落差的部分，就是竟有66％的青年對蔡政府「解決低薪」感到滿意，可能和題目舉「蔡政府調漲基本工資後，目前最低月薪為27,470元」為例，讓受訪民眾被侷限於「基本工資」連年調漲此一事實上，因而只能表達「滿意」。然而基本工資調漲，只影響剛進入職場、相對缺乏技能的邊際勞工，對工作多年的既有勞工，並無「水漲船高」的效果，亦即調漲基本工資，並不等於解決低薪問題。何況，過去三年高通膨侵蝕名目經常性薪資，造成實質薪資連年負成長，低薪問題實際上並未改善。

同樣的問題，也出現在「打炒房政策成效」上，竟有42％的年輕人表達滿意，因為題目舉「限貸令、限制預售屋及新成屋轉售與換約」為例，受訪者被誤導。事實上，去年第4季的房價、房價所得比、房貸負擔率仍再創新高，即足以說明蔡政府的打炒房政策仍不見成效。因此，如果題目刪掉示例，簡化為蔡政府「解決青年低薪」、「打炒房成效」的表現，相信各該項政策的滿意度應該會降至40％以下，才算接近當前青年弱勢普遍對低薪、高房價極為反感的事實。賴政府不能掉以輕心。

再交叉分析，食安問題頻傳造成民怨，取消掛號費上限對飽受高通膨、高房價、低薪之苦的弱勢和高齡族群雪上加霜。民眾強烈支持核二、核三延役，對能源政策極不滿意，等同於對「非核家園」的高度質疑，甚至認為是4月起大幅調漲電價，對高通膨火上加油的元兇。415瀕臨限電危機，近日到處頻傳停電事故，賴政府如何在產業發展、淨零碳排和充足供電、穩定物價之間，找到能源與經濟、產業政策的平衡點，將是艱鉅的挑戰。

尤其，美國拜登政府執政三年多來，雖有高股價、低失業率的經濟表現，但高物價、高房價讓青年極為失望，已經危及11月的選情；而主計總處最近公布的財富分配有惡化的趨勢，賴政府更應將財經政策重點，放在「分配面」的改善。

最後，連政黨傾向偏民進黨的受訪民眾中，有56％贊成制訂「藐視國會罪」，即知在立院變成第二大政黨的綠委們，應回到為民喉舌督促行政部門在財經施政上積極作為，才能有效降低民怨，爭取民眾的認同。