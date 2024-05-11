經濟日報社論／貿易表象難掩產業失衡沉痾

蔡總統接見進出口商業同業公會時，欣慰指出我國出口連續三年超過4,300億美元，今年3月出口達到418億美元，連續五個月正成長，也創下兩年來單月最大增幅；政府會持續做產業靠山、推動各項措施，協助產業提升國際競爭力。總統進一步指出，台灣繼續深化和經貿夥伴關係，簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，分別和英、加簽署「提升貿易夥伴關係協議」和「投資促進及保障協議」，積極和新南向及日本等國合作，協助產業開拓更多海外市場。

總統關懷進出口團體值得肯定，但若以幾個月的成長數據，就認為貿易情勢樂觀，並以寥寥幾個內涵有限的貿易協議，來肯定政府開拓海外市場的努力，令人擔心不僅模糊表象下的深沉真相，也可能讓經貿部門繼續忽視其於蔡政府任內近乎「毫無表現」的殘酷事實。

我國首季出口的確表現亮麗，成長率高達12.9%，也讓首季GDP成長率飆升到6%；3月的出口甚至成長18.9%，為近七個季度中的最佳表現。但這其實是受惠於國際景氣復甦、人工智慧（AI）崛起、去年基期偏低所致，和政府近來表現關係不大。事實上，3月份製造業的生產指數年增率只有4.01%，除了電腦電子光學（+15.15%）、電子零組件（+13.27%）以外，基本金屬（-5.69%）、化學材料及肥料（-8.23%）、汽車及其零件（-9.87%）和機械設備（-9.91%）都還是顯著的負成長，多數行業還是一片悽苦，並未看到政府拿出有效對策，輔導資源持續湧向高科技電子，傳產只能自求多福。

眾所周知，出口表現優異的半導體產業，是30多年來朝野共同打下的基礎，特別是培養充裕的理工人才和業界自己的前瞻努力所致。而目前持續擴張所需之人才已無以為繼，用地、用水、用電也都捉襟見肘、問題叢生，若業者未來多被迫到海外投資，出口的優異表現就會走到盡頭。

其次，台灣經濟愈來愈依賴高科技電子業，特別是半導體業的出口，其實是把雙面刃，讓台灣經濟在全球景氣上揚時一飛沖天，但景氣下滑時也會高速俯衝，擴大台灣經濟波動的風險，也增加企業預測營收和規劃投資的困難度。此外，景氣波動擴大會讓廠商增加「非典型」員工比例來因應風險，導致更高比例員工的福利變差、技術累積變弱，絕非可喜現象。甚且，高科技電子業的榮景，很可能模糊其他製造產業的衰退，可能導致決策的延宕或失誤。

其三，在半導體等製造業持續快速發展之下，我國服務業的國際競爭力持續委靡，出口排名長期倒退：2000年全球占比為1.4%、排名全球18，到2023年已倒退到占比0.7%、排名落到29名。在占比和排名雙雙大幅倒退的情況下，政府卻似乎不以為意，迄未提出有力的因應對策，甚至連服務出口的正式統計也付諸闕如；彷彿只要有台積電等護國神山，創造亮麗的出口數據即可高枕無憂，卻無視占六成就業的服務業績效停滯、嚴重低薪，也造成少子化國安問題。

最後，提升國際競爭力多半要靠企業本身努力，政府能做的其實有限。唯一非靠政府不可的，就是簽署「區域貿易協定」，為企業爭取和國外企業公平競爭的環境。可惜，即將卸任的蔡政府八年來對此可說毫無建樹，上述幾個看來像區域貿易協定的協議，都沒有關稅免除內涵，導致台灣傳統製造業在國際間必須繳交關稅、進行不公平的競爭，故節節敗退而持續外移；喊得漫天價響的CPTPP迄今無聲無息，高利潤的專業服務業（如金融業）困守台灣。

政府若真要做產業「靠山」，請從識真相、去浮誇、說實話、做實事開始。