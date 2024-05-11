聯合報黑白集／柯文哲考驗自己

賴清德五二○就職，民眾黨主席柯文哲選在五一九舉辦「草根行動」，號召全民一起「打倒新黨國，啟動新台灣」。集會地點，就在民進黨中央黨部大門口。口號喊得很高大，但在北士科、京華城等三大案纏身之際，柯文哲此舉更像在考驗自己還有多少動員能量。

許多純真的「小草們」，把人生的第一張選票投給了柯文哲，無非是相信他比藍綠政治人物更「乾淨」。但選後才幾個月，他昔日在北市府的幾件決策被挖出來，每一案傳出的氣味都不太好。若依柯P一向的標準，招標案偏愛特定財團，對「非都更」案件給予顯不相稱的容積獎勵，會議紀錄移花接木，電信費率未依母約行事，大概都符合「弊案」門檻。

也因此，柯文哲選在此刻發出「草根行動」的動員令，與其說是在檢驗小草們的忠誠強度，不如說是在檢驗自己品格誠信的受損程度。如果說連「打倒新黨國」這樣的口號都喊出來，但屆時參加者稀稀落落，他就很難看了。

也有人認為，柯文哲選在五一九造勢，是要給賴清德下馬威，並對偵辦其相關案件的檢調「敲山震虎」，警告他們勿輕舉妄動。但這次集會到底能否奏效，要看當天參加的人數而定；如果眾小草們選擇棄阿北而去，他恐怕就提前掛了。

前不久，才把藍綠兩黨玩於股掌之上，好戲似已下檔。