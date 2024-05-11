聯合報社論／總統國情報告是憲政大事，立院不可兒戲

準總統賴清德即將上任，立委為了彰顯國會權，藍白兩黨都提案邀請賴清德到立院作國情報告。國民黨還特別主張，要在行政院長報告施政方針前進行。賴清德已表示，願意赴國會報告；但總統國情報告應否採即問即答方式，朝野意見相左。對此，民進黨應議事運作讓提案進入協商，以便賴總統能充分準備，也讓首次總統國情報告能建立良好憲政慣例。

過去，我國曾有李登輝總統赴國民大會報告的先例；但其方式，是讓國大代表詢問，總統則作綜合答覆。兩千年修憲後，陳水扁為國防軍購和入聯問題，表示願赴立院報告；當時咨文都到了立法院，卻被當時朝小野大的國民黨團打了回票。馬英九當年在首度馬習會後有意赴立院報告，國民黨也提案邀請，也因是否即問即答而觸礁。

賴清德當過行政院長，在立院即問即答不是難事。但如果對總統和閣揆的報告、質詢方式雷同，勢將愈凸顯總統與行政院長職權衝突的問題。法國憲法即明文規定，總統不在場，國會議員才能對總統國情咨文內容進行辯論，用意是總統「不對國會負責」，不要讓內閣制和總統制混淆。馬克宏曾主張修憲，讓總統可出席議會辯論，並即席作出回應。但這項修憲案最後沒過，顯示法國國會不願讓總統「隨便發言」，把國情咨文當成個人秀場。

依規定，行政院長須在就職兩周內赴立院報告。以國民黨的提案，賴清德剛在五二○向人民發表演說，立刻要再到國會發表演說，內容可能相當重複。如此一來，唯一意義只是在凸顯立法院的地位，建立新總統應赴國會報告的憲例，卻未考慮到總統與閣揆的角色差異。原因是，要對立院負責的是行政院長，不是總統，立法院要如何在當前憲制上安置好國會定位，將影響未來憲政的穩定性。

目前立院的亂象，其實就是當年各黨為圖謀自己權力方便修憲，自食惡果，使國會權力一再受到剝奪。最明顯的就是，配合李登輝總統擴權，把閣揆同意權拿掉，以致現在對內閣人事毫無置喙餘地。而當年在野的民進黨以國會抗爭為能事，連續兩會期杯葛副總統兼閣揆的連戰上台，餘毒至今，每會期都要亂一次。除了讓執政當局面子難看，毫無實質意義，也讓立院形象愈來愈糟。

同樣的，因蔡總統任內讓國會形同「自宮」，藍白被欺負了八年，如今一夕翻身，不免要回敬一番，不斷利用表決給民進黨難看。問題是，立院自己提案邀總統來報告，若再上演「給總統難堪」的戲碼，不會太精神錯亂嗎？

國會原是朝野政黨角力的場域，但為彰顯民主權力對強勢總統的戒心，當年法國曾拒讓總統進國會，只由部長代為宣讀書面聲明。近年美法等國讓總統進入國會報告，但議會內規明定總統演說期間不得發言干擾。在野黨的杯葛表態，頂多是集體不起立鼓掌以示不認同；最激烈的方式，就是當年美國眾院議長裴洛西在川普身後撕掉其講稿，如此而已。川普不太尊重國會，但美國國會自重；我國立院平日吵鬧不休，但也該有個限度。

朝野現在都在拚國會改革法案，目的就是要跳脫長年的藍綠惡鬥及短視修法，讓國會恢復正常立法功能。要求總統到國會報告，從《立法院職權行使法》看，是合理的。至於詢答與否和形式設計，都應符合憲制思考以求周全平衡，不能倉卒行事，讓總統權、行政權和立法權亂成一團，這就不是各界所樂見之事。有意讓國會正常化的朝野立委諸君，必須審慎思考！