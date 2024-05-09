經濟日報社論／​改善兩岸關係 經貿先行

賴總統即將上任，未來兩岸關係備受矚目。最近賴總統首度表態，拋出由兩岸執政黨展開對話，希望可以先由政黨溝通對話，解決過去八年兩岸官方管道中斷的問題。但是言猶在耳，在中國大陸尚未回應，陸委會卻又提出「炎黃子孫」只是中國古代傳說，「中華民族」是個沒有必要陷阱的弔詭言論；顯然不願呼應「馬習二會」中，陸方提出兩岸同屬中華民族的論點。

而當在野黨立委訪問大陸後，陸方釋出開放福建居民赴馬祖觀光，以及解除台灣部分農產品銷陸禁令後，陸委會也是負面反應，不願將兩岸關係改善成果歸功於在野黨。

如果未來賴政府仍是採取兩面手法，一方面尋求政黨破冰會談，另一方面卻漠視在野力量以及工商團體改善兩岸關係的進展；甚至沿襲蔡政府時期，動輒對台灣赴陸交流人士羅織罪名。即使有再多創意，也無法化解兩岸的僵局。

另外蔡政府時期金門漁船碰撞事件，以及M503航線界定爭議等多項問題，迄今仍未解決，也使賴政府上台後的兩岸情勢更不樂觀，兩岸關係仍將在喊著「維持現狀」中惡化，甚至還會因突發事件而持續探底。

在經貿方面，我方也一直未有積極做為。中國大陸在去年對台灣長期禁止約2,500項大陸產品輸台，展開貿易壁壘調查，並在去年年底先取消ECFA早期收穫計畫下12項石化產品的關稅優惠。在今年台灣總統大選前，中國大陸又宣布由於台灣沒有任何改善措施，未來將取消更多ECFA的關稅優惠。而在選後蔡政府仍無行動，將上任的賴總統也未表態；大陸國台辦最近又表示由於台灣仍未移除對中國的貿易障礙，將會支持有關部門針對ECFA採取進一步措施。

中國大陸無疑是傳達如果台灣仍然不動如山，繼續實施禁止大陸產品輸台的歧視性措施，將會擴大取消ECFA優惠範圍，甚至有可能廢除ECFA，走向完全「歸零」的結果。

在政治僵局短期難有改變下，賴政府應由改善兩岸經貿關係先行，相信是多數人可以接受的方案。首先應解除部分大陸產品的進口禁令，以降低ECFA面臨立即被取消的風險。政府可以評估先開放對台灣影響較小的大陸產品進口，例如台灣無生產或產量少；或是目前關稅低但進口占有率卻不高，台灣較具競爭力的產品。

其次也可由放寬觀光限制著手，以解決政治紛擾導致兩岸旅遊卡關的僵局。在陸方已釋出恢復福建馬祖旅遊後，台灣也應有鬆綁赴大陸旅遊限制的回應，而非只是停留在批評大陸開放幅度小，台灣並不會跟進的格局。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是未來兩岸互動的另一場域。兩岸申請加入近三年以來，目前仍在隔空抨擊對方不夠資格的階段。大陸以主權因素否定台灣加入CPTPP的資格，台灣則以中國大陸經貿條件不符合CPTPP高標準還擊，兩岸毫無交集，更無助於雙方加入CPTPP。

中國大陸針對台灣對大陸進口禁令，展開貿易壁壘調查，也被解讀為別有用心的指出台灣對中國大陸歧視限制，若在兩岸均有機會加入CPTPP下，將不符合CPTPP對所有成員一體適用高標準開放的規定。基於此，台灣應考慮將對大陸經貿措施鬆綁，做為突破CPTPP僵局的籌碼，顯示即使面對中國大陸加入，台灣符合CPTPP全面開放的決心不變，以爭取更多支持，增加台灣成功申入的機率。

在4月初美中領導人視訊會議中，中方強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，並重申一中原則及反對台獨。在美方制約下，預估賴政府不會有過激言論及行動，兩岸不至於發生激烈碰撞，但雙方在一中原則的歧異仍然無解。是否能由化解經貿爭議開始，做為改善兩岸關係的突破口，考驗賴政府的決心及執行力。