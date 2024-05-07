聯合報社論／美國大學挺巴運動，直追反越戰示威規模

近數月來，美國大學校園興起挺巴勒斯坦的示威，且越演越烈。主要是哥倫比亞大學學生在校園內紮營抗爭，警方進入校園取締，引發全美名校的響應，已成為六○年代反越戰示威以來規模最大的抗議事件。在內外政治壓力下，校方對抗議採取不容忍的態度，近日甚至上演紐約市特警隊架雲梯攻堅，以及洛杉磯警方煙霧彈驅離學生的場面，迄今已逮捕逾兩千人。

此事，可從三個層面觀察。其一，是言論自由，尤其校園的言論自由是否應受限制？言論自由原不應限制，但因校園中反猶與反巴的爭議太過激烈，有些猶太裔學生自覺受到恐嚇，不敢上學。為此，校外猶太團體和金主們要求學校當局必須採取措施，制止反猶行為。去年底在國會聽證會上，賓州大學和哈佛大學校長都堅持「絕對的言論自由」，後來卻被迫辭職，讓各校紛紛轉向。

其二，是為法治。學生占據校園表達抗議，仍屬言論自由範疇；但哥大學生占據行政大樓，破壞公物，則涉及違法。哥大校方報案，紐約市警進入校園攻堅逮捕學生，意在執律。對此，美國輿論多認為學生有不對之處，拜登總統發表聲明，也強調他不同意學生的做法。

其三，是外力介入。紐約市警方表示，在哥大和城市學院被捕的人中，有四成七是校外人士。紐約市長稱這些人是「校外煽動者」，正積極調查他們的身分，但其中不乏參與過「黑人的命也是命運動」及「占領華爾街運動」的熟面孔。目前一個流行的陰謀論是：示威者要製造混亂，逼迫美國外交政策脫鉤以色列。

這場學運，勢必會對美國政治和十一月的總統大選造成影響。首先，這場學運，與一九六八年的反越戰學運有驚人的類似，都是民主黨籍總統正在進行一場不受歡迎的戰爭。當年，是詹森總統正在打越戰；今年，則是拜登總統支持以色列在加薩追殺巴勒斯坦人。當時的詹森與現在的拜登都想尋求連任，民主黨代表大會也都選在芝加哥召開，但因大學校園抗爭激烈，使代表大會成了抗議的焦點。詹森後來被迫宣布不連任，如今拜登更首當其衝。

不過，兩場學生示威，基本上仍有不同。最大的不同是，當年有徵兵制，年輕人不是逃兵到加拿大，就是在校園裡抗拒徵兵，因為人人受到影響，因此感染力很強。現今的美國校園政治，環境則比當年更複雜。儘管主流媒體和政治人物，仍然站在反對仇視猶太族裔以及支持以色列的立場，但有網路直播和社群媒體推波助瀾，對於即將到來的美國大選而言，卻可能有很大影響。

這場學運，對拜登而言是嚴重考驗，八月的芝加哥代表大會更可能成為大災難。民主黨現在只能希望，隨著暑假到來，學生六月後將和平散去，不再累積政治動能。同時，鑑於一九七○年國民兵在肯特州立大學槍殺學生的事件，拜登已宣布不許國民兵進入校園，以免火上澆油。

然而，目前三十歲以下年輕選民對拜登的支持度正急劇下滑，已降至四十五％，只領先川普八個百分點。比起四年前，拜登曾領先川普廿三個百分點，情況險峻。年輕選票雖不至於轉移到川普，但他們可能採取不投票杯葛，這在若干差距小的地區會有關鍵性影響。

拜登稱，他將盡快促成以哈停戰和談，釋放人質，救濟難民，以消弭國內的不滿。但以色列總理內唐亞胡仍堅持進攻拉法，要徹底剿滅哈瑪斯。如果他真的採取行動，上百萬巴勒斯坦難民將無處可逃，勢必加劇美國的反以情緒。屆時，學生的抗議規模，恐將直追反越戰了。