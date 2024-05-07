經濟日報社論／正視財富分配惡化的警訊

主計總處公布台灣家庭財富分配的情況，這是30年來第一次正式公布。資料顯示，2021年台灣前20%家庭平均財富總額達到5,133萬元，是最後20%家庭平均財富的66.9倍；家庭財富分配的吉尼係數為0.606。這兩項數據都比主要國家來得低，因此主計總處說台灣的財富分配較為平均，國人不必太擔心。但是，如果只看最後20%家庭，平均財富只有77萬元，表示這些家庭其實生活是非常辛苦的。另外，雖然我們的財富分配不輸其他國家，但是30年前上一次公布時的差距是16.8倍，台灣財富分配快速惡化是從16.8倍上升到66.9倍，這才是必須正視的問題。

財富是存量，它是由沒有花完的所得儲蓄起來累積而得。一般來說，所得較高的家庭雖然花費較多，但是存的會更多，也就是說，他們的儲蓄傾向較高，時間長了以後就會累積較多的資產與財富。相反的，所得較低的家庭日常支出可能就會花掉大部分的收入，所以一般而言，所得較低家庭的儲蓄傾向較低，長久之後，他們累積的財富也會少於高收入家庭。因此，在大多數國家都會看到財富分配會比所得分配更不平均，比方說，台灣最高20%家庭財富是最低20%家庭的為66.8倍，但是台灣最高20%家庭所得是最低20%家庭的6.18倍。所以財富分配較所得分配較不平均是正常現象；但是如果財富分配或所得分配惡化太快，這個問題就值得關切了。

主計長朱澤民在回應記者提問，財富分配惡化是否該注意？他回答說：「財富分配平均是共產主義！」這種說法真是太輕忽財富分配可能帶來的問題。首先，財富分配惡化會進一步推升所得分配的惡化，比方說，房價上升讓擁有多棟房子的有錢家庭財富更增加，而房價上升也會推升房租，讓有錢家庭的收入也跟著增加。其次，財富分配惡化會讓許多底層家庭感到嚴重的被剝奪感，而認為社會不公平。第三，生活在社會底層的家庭或個人容易產生躺平的想法，進而對於工作或生活不滿，形成社會問題。所以，財富分配是否平均不是共產主義，而是可能會造成社會問題，政府當然應該正視。

另外，雖然台灣現在的財富分配看起來似乎比其他先進國家要好一些，但是主計總處公布的財富分配倍數其實是被低估的，因為以2021年統計數據來看，土地與房屋占家庭總財富的62.5%為最大宗，而土地和房屋是以公告現值來估算，估計金額一般會比實際交易價格低很多，由於有錢家庭的不動產較多，因此有錢家庭的財富是被低估的。所以，如果以市價去推估房地產價格，相信台灣財富分配不均的現象應該會更嚴重。

為了避免財富分配不均所產生的社會問題，政府當然應該採取有效的政策來因應，至少應該設法不要讓財富分配再惡化下去，因此相關租稅政策就很重要，尤其是一些富人稅或財產稅的稅制應該要有完整的配套。比方說，證券交易所得稅、遺贈稅與證券利息所得稅等等，這些稅制與稅率的合適性都應該重新檢討。

更重要的是，財產稅中的不動產相關稅制也應該有完整的規劃，比方說，房屋稅與地價稅是最容易課徵的財產稅，長久以來，這兩個稅種的實質稅率都偏低；即使現在推出的囤房稅2.0針對有多戶住宅的家庭課徵較高的稅率，但是相對房價不斷上漲的財產收入來看，提高囤房稅的效果仍然相當有限。未來應該要大幅增加持有多戶房產家庭的持有稅，提高持有成本，才能有效的抑制房地產投機或投資，即將上任的新政府應該朝此方向努力。