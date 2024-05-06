經濟日報社論／對新金管會的期許

520新政府上任，台灣經濟未來四年發展將正式開啟新的篇章。基於「執政百日決定政權成敗」的政治智慧，社會因此關注新行政團隊在上任前三個月，能否奠定賴總統施政的良好根基。觀察內閣財經人事布局，有求其穩者，如財政部、主計總處，有求其發展者，如經濟部與國發會，而較令人詫異的則是原本追求發展，結果卻為解決問題者，如金管會。

去年底，賴總統競選時曾宣布六大金融產業政策，包括金融業加強投入公共建設、發展亞洲資產管理中心與金融科技發展中心、推動永續金融、普惠金融，並強化金融資訊與基礎設施安全。不過，到了選任金管會主委時，卻以處理壽險業資本監理如何接軌國際制度為主，形成宣告施政目標與指定人選之間的巨大落差。

台灣金融產業曾被社會期許成為國家經濟發展重要支柱；可惜受到1997年亞洲金融風暴拖累，政府進行長達近十年的金融重建，連帶導致金融發展進程受阻。如今世界正進行著第四次工業革命，金融業也掀起FinTech浪潮，可是政府不平衡的產業發展政策，卻使得金融業產值占GDP比值由2002年7.9%，滑落至去年的6.47%。

台灣金融業為何無法維持高GDP占比，創造更多高薪白領的就業機會？「冰凍三尺非一日之寒」，過去20多年來幾次企圖發展金融產業的宏偉擘劃，受到外在金融風暴衝擊、營業稅結構扭曲、反中政治主張抬頭，以及地緣政治對抗等不利因素影響，早就失去發展成為區域中心的機會。外國及大陸地區銀行在台分行現在只剩下31家，便是台灣金融市場重要性日益低落的明證。

台灣雖已無成為金融中心的機會，但維持金融產業健全以及滿足人民金融交易需求，仍是政府責無旁貸的責任。台灣金融業至少有六大結構性問題需要改正。這包括保險業的資本提升、金融創新與新創企業的市場導入、產業家族化與公股民營機構的合理管理、違規裁罰的時差與有效性不足、資本市場未入先進國家之林與債券市場發展的遲緩，以及金融產業國際化程度有限等。

台灣亟需解決的金融問題，顯然不是賴清德競選政見涵蓋的內容，新任金管會主委也尚未提出施政主張。值此新政府上任之際，社會期待新人事新氣象，新的金管會理應提出全面且切中時弊的金融監理及發展政策，充分掌握執政「蜜月期」的政治紅利。

面對經緯萬端的金融問題，建議新的金管會應先以兩項原則，化解產業發展的燃眉之急。第一，嚴守金融監理紀律而不應有針對性的「管制寬恕」。以保險業的資本監理為例，政府的資本監管可以有時間的緩衝，但若要調整監理標準，則應充分說明降低要求的合理性。畢竟樹立監理權威，避免政治扭曲監理的公平性是金融監理的最高準則。

第二，積極導入新的「市場與行為」監理模式，合理擴大監理範疇，配合金融創新浪潮，並需特別強調金融消費者權益保護的監理原則。面對FinTech興起，「機構監理」的做法早已落伍，其結果只是讓社會暴露在有剝削疑慮的「法外」金融交易環境。以最近引發議論的「山道猴子」金融悲歌為例，政府以沒有「融資公司法」而不將租賃公司納入監理，就是「機構監理」已不符合社會實際需要與期待的明證；只要政府金融監理模式不變，未來類似爭議仍會出現，而金管會的監理威信就持續被斲傷。

金融產業活動涉及多方重大利益，金管會難免會受到不同政治壓力掣肘，甚至可能出現「左右為難」的監理困境。「陽光是最佳的防腐劑」，期待新金管會能以嶄新且公開透明的監理模式，爭取社會而非利益團體認同，全力維護健全、公平且開放的金融競爭環境，並更要以保護弱勢金融消費者的權益為職志。