聯合報黑白集／NCC人事怎麼喬

國民黨擬修法將NCC委員依國會政黨比例提名，民進黨批評此舉違憲。不過，民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統三月邀民眾黨主席柯文哲入府會談時，就提議按政黨比例喬NCC人事。黃國昌的爆料，在總統府和柯文哲加入戰局後，已經變成羅生門。

如果黃國昌和柯文哲說法屬實，那就無比諷刺；綠委罵違憲，府裡卻早就在喬比例。當時蔡英文叫柯文哲進府摸頭，國民黨還苦思要不要接受朝野對話，原來是自作多情，蔡英文從頭到尾就只鎖定民眾黨進行密室交易。幸好柯文哲擋掉，否則現在就不能為大家劇透了。

不過，看守總統處處把手伸進下任政府，不知置新總統於何地？國安團隊已經全盤交付，赴陸旅遊禁團令跨過五二○，NCC人事也在賴政府上任前先喬好，連大法官可能也要在卸任前為蔡英文趕業績廢死；而所有跨屆的決策，都必須由賴清德概括承受。

當然，上述皆屬傳聞，總統府嚴正駁斥。不過，蔡英文傳出喬NCC人事，並不是第一遭，四年前總統府外流的密件，把府院黨喬NCC人事的始末揭露得更詳細，總統府雖不斷否認，但後來所有人與事的情節發展，卻完全按照外洩的劇本走。

NCC人事按照政黨比例，是否違憲，尚可討論，但民進黨已不斷用實踐證明政黨比例的迫切需要。