經濟日報社論／日韓執政黨挫敗對台灣的啟示

日本和韓國領導人最近同遭挫折，兩國民生困苦，民怨沸騰，導致韓國國會選舉和日本眾議員補選，執政黨都慘敗。韓國總統尹錫悅民意支持度掉到16%，日本首相岸田文雄民調剩23%，都創歷史新低。他們何以落到這般田地？

通膨肆虐是罪魁禍首。日本核心消費價格指數升幅已連續20幾個月超過日本央行2%的目標，食品價格同比上漲近10%。日本媒體報導說，由於食品價格持續走高，日本居民「恩格爾系數」升至歷史性高水平；就是說，一個家庭收入愈少，家庭收入中用來購買食物的支出所占的比例就愈大。推而廣之，一個國家愈是趨向窮困，每個國民的平均收入用於購買食物的支出所占比例就愈大。日本總務省的調查顯示，2023年居民恩格爾系數平均已創近40年來的新高，實際工資收入持續下降，中下階層民眾日子愈來愈難過。

韓國通膨同樣嚴重，經濟弱勢民眾幾已活不下去，但叫天天不應。堪稱最低消費的紫菜包飯捲一年來上漲約一倍，其他食物和民生用品也漲個不停。尹錫悅總統還曾失言激起民憤，他在超市拿起一把青蔥端詳，上面的價格標示為875韓元（約新台幣21元），並詢問隨行官員說道：「現在超市這樣賣，那其他地方要買到便宜的蔥，不就更困難了嗎？」農林水產部長宋美玲回應說：「現在南韓五大超市都是賣這價格。」尹總統則說：「我覺得這是很合理的價格。」此話一出，幹聲四起。今年以來，韓國又歷經一波物價上升，特別是葉菜蔬果等農產品價格飆高，讓包括家庭主婦與餐飲業者苦不堪言。

日本雖然擺脫負利率，通縮烏雲也逐漸消散，但高通膨問題出現，為了拉抬景氣以及協助生活遭受通膨影響的家庭，再祭出大規模的經濟成長刺激計畫。日本政策的重點是強化日企獲利能力，使其成為員工加薪的來源，今年「春鬥」雖有斬獲，但仍難徹底解除民生困厄。

30幾年來，為了擺脫通貨緊縮的糾纏，日本政府一直依賴低利環境大量借錢救經濟，但經濟能否恢復成長仍是問號。日本央行已改變了超寬鬆貨幣政策，政府要背的債務更重，而政府所積欠的債務金額與國內生產總額相較，已是世界發達經濟體第一。現在又有暴增的軍武支出，資金來源途徑更難尋，也將擠壓帶動經濟成長的預算。由於民眾生活艱困，日本眾議院上月底三個選區補選結果，執政的自民黨在二個選區沒有推出候選人，不戰而敗，唯一有推出人選的選區敗給立憲民主黨。立憲民主黨在另二個選區也勝出，三戰全勝。自民黨不得人心由此可見一斑。

韓國執政黨更已成民怨發洩對象。4月間國會大選，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨共贏得175個議席，獲壓倒性勝利；執政黨國民力量黨及其衛星政黨僅得108個席位，尹錫悅自此成為跛腳總統。執政黨大敗的原因很多，如總統尹錫悅傲慢態度、夫人金建希非法收受名牌包、總統和醫界對槓造成醫生罷工與醫療危機，加上受美國壓力對日本外交改走親和路線。但關鍵仍是民生問題，在野黨的主要支持者為弱勢族群，而執政黨則為大財閥與富裕層為主，中下階層民眾賞了執政黨一個耳光。中國大陸電商三巨頭正以超低價橫掃韓國，致勝點在於獲得經濟能力相對薄弱者青睞，反映韓國中下階層民生困苦。

微觀經濟是影響選舉行為的重要因素，可以說「所有的政治都是民生政治」，日本跟韓國執政黨上月間的選舉挫敗證明此言不虛。台灣的民進黨1月大選成績不佳，賴清德只獲四成基本盤支持，民進黨淪為國會第二大政黨，看到日韓執政黨的景況，再看自己經濟政績的不得人心，新政府該知所奮進方向，以免引發更大的民怨。