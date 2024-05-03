聯合報黑白集／福建艦海試

美國福特號外，全球第二艘電磁彈射航母——大陸的「福建艦」，終於開出泊靠近兩年的長興島碼頭，到舟山群島北方海域進行海試。啟航日程不選在稍早的四二三大陸海軍節，偏選在五一勞動節；這日子挑得，賴桑一定點滴於心！

光想一下就懂。五月一日海試到八日，不就是請賴清德在他就職演說定稿前的最後節點上，多思忖一下措詞嗎？請他細思：未來這四年，他想要的兩岸，是一幅怎樣的風景？

美國也沒閒著，早一天就由副助卿出馬，為半世紀前的聯合國二七五八號決議賦予全新涵義，說這決議不等同也不反映一中原則的共識，無涉他國對台關係的主權決定，更不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場。這段話，沒說出「台獨」二字，卻引出若干模糊曖昧的想像。

作為憧憬台獨者，聞言可能喜出望外。但《老子》早就說過：天下皆知美之為美，斯惡也！看上去美，往往是禍害。老美這席話，就只是一篇徒託空言的文章。但福建艦堅船利砲卻千真萬確，加上恐已建造中的下一艘核航母，未來西太平洋的戰略態勢，對老美恐都是一場噩夢。

澤倫斯基也曾深信烏克蘭可以加入北約，卻只等到破碎的家園。賴總統治國第一課，就是辨清一篇聲明跟一艘航母的真假虛實。這關乎百姓的禍福，沒有絲毫阿Ｑ的空間。