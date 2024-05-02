聯合報黑白集／台積武林變「窄基」

台積電在股市一枝獨秀，帶動台股攻上兩萬點，被稱為「一個人的武林」。這個形容，褒貶皆有，也憂喜兼具。喜的是，台灣終於有了一家世界級的超級公司，可以揚眉吐氣。憂的是，國家經濟高度倚賴單一企業，可能引發重心失衡及多元不足的問題。

現在，問題果然來了。從二月十五日起，台積電占台股的權重即超過三成，到四月底正好滿四十六天。根據美國法規，單一成分股在連續三個月中累積四十五天權重超過三十％，即會被歸為「窄基指數」。三個月後，美國投資人即不得再交易台股指數期貨。

儘管官員強作鎮定，宣稱美系投資人占我期貨交易比重僅○．七％，預估「影響有限」。但回顧歷史，台積電在二○二一年四月也曾讓台股指數變成「窄基指數」，時間長達一年半之久。其間，台積電遭外資大賣八十多萬張，台股指數下挫近四千點，外資對台股整體賣超規模達一．四兆。以上次的經驗看，無論如何不能說是「影響有限」。

望文生義，所謂「窄基」（narrow–based）及其規定，目的在保護投資人，防止市場壟斷、人為操縱或過度集中的風險。說穿了，台灣股市有三成以上的比重取決於單一企業的榮衰，畢竟不是很讓人安心的事。這點，並不是台積電的問題，而是台灣整體經濟太向「護國神山」傾斜了。