​經濟日報社論／對新任經濟部長的期許

崇越集團郭智輝董事長即將出任經濟部部長，產業界多對接地氣的經濟首長抱以厚望，期許能從產業經驗提出耳目一新且有效的產業與經濟政策。這點對郭部長不是難事，然而當前國際現況，也是影響台灣產業經貿政策走向的關鍵，近年重視去風險、經濟安全等發展趨勢，顛覆了60年來全球化的結構，也與產業利益具有衝突關係，恐怕是郭部長上任立刻要面對的挑戰。

支持台灣高速發展的全球供應鏈架構，正面臨無與倫比的改革壓力。以G7（美、德、法、英、義、日、加，以及歐盟，占全球GDP三成以上）為首的主要國家，與中國大陸走向降低彼此依賴、去風險化的態勢已經正式踏上不歸路。在高科技領域，美國「小院高牆」政策逐漸擴大，G7其他國家開始跟進，已經出現西方先進技術與中國技術體系分流之現象。中國大陸從過去的「中國製造2025」到最新的「新質生產力」運動，也早將戰略自主當成核心目標。

全球去風險思維當道，對台灣有機會也有挑戰。機會的部分相信郭部長早已掌握，挑戰的面向才是須嚴肅面對的政策課題。首先是必須改變政府對海外台商如同「嫁出門的女兒」的態度。未來台灣的護國神山半導體及資通訊電子產業，將會因為生產地點過於集中於台灣及中國大陸，持續成為各國「被去風險」的對象，使得海外布局需求在未來十數年只會顯著增加。過去經濟部門重點多放在國內，對海外台商態度常被歸納為「平常關注不太多、出錢出力不能少」。在以上這種國際長期趨勢下，必須要進行根本的改革，同時還要動態協助尋找新的契機及確保根留台灣以維護競爭力，是第一個對經濟部思考模式及創意的挑戰。

第二，是落實經濟安全政策時兼顧產業利益及發展的平衡挑戰。賴總統已經將經濟安全政策作為其四大政策目標之一，未來必然會導入更多與國際接軌的政策。然而這也意味過去純粹訴求產業發展的經濟政策，會逐漸納入更多出口管制、投資審查及技術保護等管制工具；原本鼓勵自由發展的新興產業或技術，政策上恐怕也需開始評估管理之需求，這些任務都開始偏離經濟部原本的功能及定位，將是新任部長必須優先重視的挑戰。畢竟發展國家整體競爭力又需兼顧台灣經濟安全，在執行上難以避免與企業利益相牴觸，更對經濟部傳統政策思維帶來結構性的衝擊。然而國際趨勢顯示，若政府不加速導入適當管理，則台灣恐難面對G7及歐盟重整全球供應鏈、納入更多「信賴」元素考量的期待，改革無法迴避。

郭部長從被管制者成為政策制訂者，相信更能調和二者的利益，然而如何將心態調整及規劃能力，向下貫穿傳統經濟政策思維的公務體系，也是挑戰。

第三項挑戰，是不能偏重高科技製造業，也須確保傳統產業及服務業的發展及成長。高科技對台灣固然重要，傳統產業同樣也是經濟命脈。近年來紡織成衣、鋼鐵五金的出口均有衰退跡象，如何持續協助傳產創新轉型，具有同等重要性。同樣，服務業占我國GDP及就業人口超過一半，其發展對帶動薪資成長上，才是民眾最有感的部門，可惜過去受到的政策關愛卻相對微小。經濟部已成立「商業發展署」，雖未涵蓋所有服務業，仍不失為協助服務業發展進步的主要龍頭之一，如何發揮功能帶領服務業同步起飛，以追上高科技業發展的高度為目標，也是來自高科技的郭部長之新課題。

我們期待產業出身的經濟部長能走得長、走得穩。關鍵思維的調整與心態準備，以及了解國際處境與經濟部的優勢與包袱，是郭部長上任前潛心定思的重要課題。