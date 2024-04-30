聯合報社論／善意之窗小而不易，民進黨也該換台詞了

中國大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運航線恢復後，推動福建民眾組團赴台灣旅遊。大陸海關總署同日宣布，將同意符合其檢疫要求的文旦柚等農漁產品輸往大陸。這些措施，選在國民黨立委訪問北京之際發布，明顯是在釋放善意。儘管陸方開放幅度微不足道，但在五二○前夕作此表態，當然是希望賴清德在兩岸關係上能放緩調子，作出善意回應。

對於陸方宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，陸委會第一時間的說法是：「不符合對等開放原則」。這是陸委會一向的制式反應，以「對等」為由扼殺了所有交流機會。的確，就「對等」而論，台灣開放民眾組團赴陸觀光，大陸也應開放民眾組團來台，才稱得上對等。但以兩岸人口的偌大差距，開放觀光其實難以實際對等，僅福建一省人口即近四千萬人，為台灣一•七倍；若大陸開放所有民眾來台，台灣吃得消嗎？

相對的，馬祖人口僅一萬多人，大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，對台灣而言雖不痛不癢，對馬祖在地經濟卻有極大助益。這點，政府不能不為馬祖設想。大陸文旅部更提到「平潭與台灣海上客運」航線的恢復，作為下一步推動閩省民眾組團來台的條件。可見，北京對恢復兩岸觀光有其步驟，將視我方反應循序漸進。

這些步驟看似進展微小，但在兩岸觀光交流因疫情中斷四年之後，卻是打開彼此政治樊籬的重要一步，也是化解兩岸戰爭凶險的關鍵選擇，民進黨政府務必要謹慎回應。過去四年，由於國際局勢變化，除美中較勁激烈，加上俄烏戰爭、以哈戰爭因素影響，兩岸關係變得愈發緊繃。近兩年，台灣甚至被國際社會視為「烏克蘭第二」，認為兵凶戰危，戰禍隨時可能臨頭。為此，我國還延長義務役期限為一年，讓年輕世代陷入不可測的未來。因此，如果兩岸能恢復觀光交流，無論規模多麼微不足道，都是開啟一扇善意之窗，為和平鋪路。

事實上，過去八年蔡政府不斷關閉兩岸對話管道，導致近年許多兩岸農漁糾紛、犯罪詐欺、乃至政治關押事件無法處理。其間，陸委會的發言始終充滿挑釁叫罵，海基會無所事事，外交部則頻頻丟失邦交國，這些均非一個積極有為政府的正常表現。試想，對付任何狀況，陸委會的劇本都只有一句「不符對等原則」的台詞，它能為人民解決什麼問題？它的存在價值又是什麼呢？

正逢我方政權交接的空窗期，陸方近期的諸多作為，其實主要是針對準總統賴清德而來，希望他能準確掌握相關訊息降溫。賴政府的國安團隊基本上沿用的是蔡總統的國安班底，如此「蔡規賴隨」，被解讀為是維持穩健、避免暴衝的安全路線。但我們也要提醒賴清德：當情勢正在朝正向變化，蔡英文舊國安團隊的思維也許會跟不上；這時，他應有更開創性的作法打開局面，不必再被舊思維羈絆。

四月中「馬習二會」時，習近平說出「希望大陸民眾多去寶島看看」，即預示了兩岸觀光交流可望恢復。這次藍軍立委組團訪陸，陸方更順勢放出具體措施。儘管目前僅先開放福建民眾前往馬祖，下一步將開放福建民眾來台灣；其後，可能是更廣泛的專業人士交流。這些，我方當然都得考慮我們本身的旅遊接待能量。

民進黨政府更別忘了，正因為有在野黨居間穿梭，才能使兩岸原本封死的對話管道重新透氣。民進黨必須拋棄一成不變的否拒台詞，仔細思考「民之所欲」，浪費善意之窗即愚不可及！