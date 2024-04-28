經濟日報社論／日韓引進頂尖人才 台灣別落後

韓國教育部今年初公布「留學生競爭力提升方案」，預計於五年內，將外國留學生人數增加一倍至30萬人，大幅提高全額獎學金名額，吸引他們於學成之後，留在南韓繼續工作，尤其針對半導體、人工智慧等尖端領域碩、博士生，以填補因少子化及產業國際競爭所需之理工人才缺口。

韓國法務部並相應簡化簽證申請程序、降低韓語考試標準，當局還推出就業定居一條龍措施，甚至將頂尖科技人才申請永久居留權時間由六年縮短為三年。

韓國教育科學技術部選定光州、大邱、首爾、釜山等九所教育廳為示範，從中央分發給地方年度預算中提撥220億韓元，辦理國際交流計畫。當然，尹錫悅政府這項外國頂尖人才吸引計畫，在國內引起正反兩極爭論，但值得注意的是，懷疑韓國根本無法吸引世界頂尖人才的擔憂，比害怕南韓子弟失去工作機會的聲浪更為強大。

在韓國推出一系列尖端人才吸引計畫之前，國際上最積極於頂尖人才引進的國家，莫過於新加坡。

2021及2022年，由瑞士洛桑管理學院（IMD）公布《世界人才競爭力排名》中，新加坡均排名世界第二、亞洲第一，而台灣卻逐年下滑。

過去15年，台灣是一個人才淨輸出國家，不僅吸引不到來自其他國家頂尖人才，台灣自己培養的理工及金融優秀人才，大量為美國、中國、新加坡、歐洲等國際企業所挖掘。台灣頂尖大學研究所，鮮少提供獎助學金給國際優秀碩、博士生來台就讀，即便因緣或自費來台就讀之學生，我政府對其留在台灣繼續工作的可能，雖不刻意阻止，但積極吸引程度亦甚低。

台灣成為人才淨輸出國家原因有二：一是低薪，二是政府錯誤政策。

以新加坡為例，全國員工薪資平均值約為15.6萬台幣，而台灣則是5.8萬，即便以物價指數平減，員工收入平均購買力仍不到星國之一半。

包括外逃移工及短期居留簽證，台灣現今約有70萬外籍人士，數目雖並不算少，但絕大多數是由菲律賓、印尼、泰國所引進的勞力或看護移工，未來甚至將增加來自印度的移工。反觀新加坡：約有四成人口是20年內的外來移民，這142萬人分成高階白領、專業人員、外籍移工，而前二類的人數及其家屬則超過五成。

這個移民（移工）政策決定了包含外籍人口在內的在地國際競爭力，清楚地說：新加坡引進外籍人力的目的是幫助新加坡做自己不能做的事，台灣引進外籍人力的目的是做台灣不喜歡或不願意做的事，其間差異決定了兩國後續的國際競爭力與發展空間。

如今，日本和韓國也改變了思維，分別祭出積極政策，開始吸引外國頂尖人才。

日本法務省今年2月16日宣布，隨著全球搶人才競爭壓力升高，將針對外國高收入者和外國名校畢業生，提供新的移民日本途徑：〈J-Find〉、〈J-Skip〉。

〈J-Find〉：日本文部省依據世界三大頂尖大學排行（QS、英國泰晤士報、上海交通大學），只要兩項排行全球百大高校的外國畢業生（台灣無一所大學符合條件），給予包括其家庭成員，以短期停留身分在日本二年尋找工作之簽證。

〈J-Skip〉：適用於研究人員、工程師、高階經理人，只要申請人滿足收入及工作經驗門檻，可跳過傳統積分制度，給予高技能專業簽證，第一階段停留時間為五年，工作滿一年後，若經審查合格，可取得在日本無限期居留資格。

當日本、韓國政府，繼新加坡之後，深刻了解唯有大幅改變傳統留學及移民政策，積極吸引外國頂尖人才，蔚為己用，方能在激烈國際競爭中力爭上游，不被其他後進國家超越，而台灣呢？還在敝帚自珍嗎？