經濟日報社論／美中經貿再掀烽火 台灣當自強

美國國際貿易代表署最近宣布對中國大陸航運、物流，以及造船產業，展開310條款調查，美國共列出12項不公平貿易措施，認為損害美國利益；中國大陸也立即還擊，聲稱必然會採取反制行動。雙方領導人才在4月初舉行視訊會議，美國財政部長葉倫剛結束大陸訪問；雙方雖然並未化解歧見，但至少預期經貿衝突不會立即擴大。此次美方啟動301調查行動多少出乎意料，但也顯示美、中之間存在重大矛盾，對抗持續升溫。

2017年川普總統對中國大陸啟動301條款調查，並在2018年開始對中國大陸課徵懲罰性關稅，中國大陸毫不示弱，也以報復性關稅還擊，展開一系列經貿對抗。美國雖是制裁中國大陸不公平貿易措施，但主要目的還是抑制大陸技術擴張，以確保美國領先優勢，主要集中在製造業為主的先進及新興領域。

川普總統任內對中國大陸展開經貿制裁，拜登上任後繼續加碼。例如迄今拜登政府將大陸企業及相關機構列入出口管制「實體清單」的數目，已經超過川普時期。另外拜登政府在高端技術對中國的管制程度不但加深，還要求盟邦跟進，他國企業附和，較川普時期更是密不透風。

除了強化在先進產業對中國大陸圍堵外，拜登政府最近也將範圍擴及其他領域，例如最近美國指控中國大陸不當補貼新能源汽車、鋰電池與太陽能電池，即所謂「新三樣」綠能產品，低價傾銷到國際市場，形成不公平競爭，準備啟動貿易反制手段。而此次301調查也將箭頭指向服務業，顯示美國對中國大陸制裁，除了不斷深化之外，範圍也開始擴大。

美國11月將舉行總統大選，目前選情膠著，而國內經濟將是影響選戰的重要因素。川普多次批評拜登對中國大陸制裁力道不足，影響到美國利益。川普主張以關稅為主要工具，提出中國大陸所有進口產品提高懲罰性關稅，甚至為了抑制大陸電動車進口，主張對中國企業在墨西哥生產的電動車，加徵百分之一百關稅。惟有如此，才能確保美國的就業不流失，經濟穩定成長。

除了對中國加徵關稅外，川普也曾提及要對台灣半導體課稅，更要對美國所有進口品加徵關稅，此可能會引發各國的報復，因而形成全球貿易戰。但是川普美國至上的觀點，並將對中國大陸制裁與提振美國國內經濟連結，獲得不少支持，迫使拜登必須再增加對大陸制裁強度。

拜登過去在關稅政策上較溫和，但為了選舉也開始主張直接提高關稅；例如最近在對國內工會的演講中，即表示要將由大陸進口鋼鐵製品的關稅提高二倍。

美國新一波準備對中國大陸制裁的產業，並非台灣主力產業，和台灣的關連性並不高。不過在選戰因素催化下，兩位總統候選人無視國際經貿規範，對大陸立場強硬，不斷劍走偏鋒下，擴大貿易保護措施已經成為主要政見。而在各國群起效尤下，助長全球貿易保護主義興起，全球經貿秩序也有可能無法控制。目前已有多家經貿機構，將美國總統大選視為今年全球最大風險。

在另一方面，美國雖不斷指責中國大陸不當補貼產業，但美國對國內產業的補貼也未停止，時常被他國認定為不公平貿易措施，經貿紛爭履有所聞。

台灣在新政府上任後，面對美中經貿對抗升高，甚至可能脫序，全球貿易趨向保護，出口環境更為嚴峻，這對於希望可以脫離去年出口衰退的台灣不利，如何完善出口拓銷政策，至為重要。另外台灣並沒有捲入全球補貼競賽，以及全球貿易戰的本錢，但應完善國內進口防衛制度，有效遏止外國不公平貿易行為，以確保台灣產業的利益。