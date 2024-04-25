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聯合報黑白集／這下，賴清德要聽誰的？

聯合報／ 黑白集
台灣面臨缺電危機，美國智庫能源政策專家認為，台灣應檢討廢核政策。圖／聯合報系資料照片
台灣面臨缺電危機，美國智庫能源政策專家認為，台灣應檢討廢核政策。圖／聯合報系資料照片

只要有人抱怨停電或要求重啟核電，台電就批對方是「酸民」，民進黨則立馬誇稱綠電充裕。但如果發言的是美方專家，蔡政府就沉默無言了。最近華府智庫「全球台灣研究中心」研究員麥吉利斯發表一篇《給賴清德的能源建議》，要求他將核能納入能源政策，才足以維持製造業所需電力。民進黨迄今裝作沒聽見。

麥吉利斯說，賴清德可退出蔡英文的能源承諾，來解決民進黨民意下滑的問題；他若和國民黨、民眾黨合作重啟核電，政治上對民進黨有利無害。他說，民進黨有些大老可能會反對重啟核能，但如果賴清德表現出認知能源充沛對國家的重要性，他應能挽回一些流失的民心。

台灣供電不穩，不只是國內民眾感到不安；國際上不少關心台灣產業——尤其晶片及ＡＩ發展的人，都關心破漏百出的電網不足以支撐工業生產。一周前，彭博社一篇專欄《扶持本土風電，台灣得有停電的準備》，也不客氣地戳破台灣的綠電神話。文中批評，台灣的風電實施的是壟斷式的保護主義，糟糕的規畫、出於政治動機的繁瑣採購規定，都使綠電的目標受到破壞。

台灣的電力問題已不是普通的糟糕，人民受夠了跳電，企業是敢怒不敢言，現在則是看不下去的外國專家跳出來幫忙講話。賴清德知道能源政策不可「蔡規賴隨」吧？

社論

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