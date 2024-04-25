經濟日報社論／財經內閣也須應對地緣政治挑戰

卓內閣的執政團隊大致確定，在國科會、國發會、經濟部、數位部等科技與財經部會中，首長包含企業界與學界人士，其領域專業能力頗受肯定，各界亦多持正面看法。不過在美中對抗、兩岸局勢緊繃、區域軍事衝突不斷的今天，即將上任的科技與財經內閣，除了要面對專業領域的議題外，更大的挑戰恐來自於非技術專業的領域，亦即地緣政治的挑戰。

當前地緣政治的發展趨勢，已演化為多極化的模式，完全不是傳統單純的左右兩派、民主與獨裁等二分法的模式；意即全球發展不再只由單一國家或少數國家主導，新興或發展中國家所扮演的角色、地位已日趨重要。

不但如此，國際組織也出現碎片化的現象，傳統多邊主義的經貿合作機制逐漸轉向小多邊的國際合作新樣貌。相較於傳統的多邊或雙邊關係，小多邊的國際合作規模雖然較小，但彈性更大，可有效地針對特定議題形成合作平台。

在未來日趨嚴重的地緣政治影響下，台灣所面臨的國際經貿處境，已從過去在美、中兩大陣營間的選擇題，演變為如何在多極陣營之間發展新合作模式的問答題，甚至是申論題。因為更多元的地緣政治與地區衝突的增加，全球經濟和貿易的複雜性急遽上升，無論是供應鏈韌性、永續淨零、數位貿易等全球跨國性議題，國際合作的複雜性與困難度都將快速增加。

按過去傳統的政府組織運作，前述跨國議題多由外交部、國安會等單位主政，但在新的地緣政治衝擊下，各主要國家如美國、歐盟等已將相關議題延伸至經濟、貿易與科技的層面。除了外交、國安等單位，連財經、產業、科技相關政府單位亦需高度參與地緣政治相關事務，並以國家安全的角度爭取對國家最有利的戰略地位。

以歐盟為例，在數位相關政策中，即從戰略自主的高度，策略性投入半導體、6G、量子等關鍵領域，並構思掌握關鍵零組件、材料、設備，以維持供應鏈韌性及安全，其策略思考模式已不只傳統的科技與產業競爭。美中對抗更是如此，美國對中國的科技管制，顯示其產業與科技發展已被納入國家安全與軍事對抗的策略之中。

在台灣領先全球的高科技產業如半導體等，於疫情期間已經被各國納入戰略性產業，廣受各國重視，台積電甚至成為各國爭取合作、投資建廠的首要對象。目前新政府的準內閣成員中，國科會主委、經濟部長更是學界、業界半導體晶片領域的翹楚，顯見新政府對此一領域的重視。

但在全球地緣政治方興未艾之下，如資通訊、數位科技、半導體等領域之發展策略，恐將不能僅單純地從科技與產業的角度切入，需要更多地思考政治經濟學相關課題。對於新內閣來說，未來科技、財經、產業、數位等專業領域的首長們，如何與外交、國安等領域共同建構我國在地緣政治衝擊下的整體國家戰略，恐為其上任後的首要課題。

新的內閣不但需要較歷任前朝更為緊密無私的跨部會合作，亦需要有具備政治經濟、科技發展與國際外交實務經驗的政務委員，進行有效的跨部會協調，進而擬定台灣利益優先的國家戰略。因此，當各界將目光焦點放在新內閣首長的選任時，在區域衝突升高、地緣政治加速衝擊之下，建議新政府審慎思考延攬具相關背景、資歷之政委，召集學界、研究機構中具政治經濟領域專長者，跨部會共同擬定符合台灣利益的國家級自主戰略，期能與世界接軌，兼顧科技與產業之發展，以使台灣的國家競爭力在此波國際局勢動盪衝擊下仍能持盈保泰，甚至更上層樓。