聯合報黑白集／賴神夢話連兒子都不信

賴清德急於爭搶年輕選票，要求黨中央趕辦「青年論壇」。他拉著準正副閣揆與會，並當場宣示自己的施政目標：「讓台灣成為適合作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」。網友諷刺他，「不只會作功德，還會作夢」。還有人反問：「為何你的兒孫都在作美國夢？」

賴功德說夢，兒子不捧場，美國爸爸也打臉。美印太司令喊話，「台灣人要想清楚。以色列應對恐攻，一天就動員卅六萬人，是個好榜樣」。民進黨執政，台灣走向全民皆兵，年輕人被美軍操練打巷戰，何來「悠然好日子」？

蔡英文治國，創造史上最大貧富差距。在野時滿口分配正義，下台前，卻以股市兩萬點和獨厚半導體的扭曲政策自豪。財經政策向金字塔頂端的富人輸誠，面對薪窮的年輕人，只能以社福補貼收買。但補貼能縮短貧富差距、促進階級流動嗎？

參加該論壇的年輕人抱怨，民進黨只會抗中保台，政策都不實際。鄭麗君辯稱「是系統出問題」。這系統，不就是蔡政府？接棒的賴清德想把「小確幸」換成「台南夢」，仍是文青系。

賴清德借作家葉石濤的文字，宣示施政要作「台南夢」。但作家卅多年前回望年少的鄉愁，竟成治國方針；賴神是看不懂國家內憂外患，還是覺得年輕人很好哄騙？夢話連兒子都不信，省省吧！