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聯合報黑白集／賴清德親戚何其多？

聯合報／ 黑白集
總統當選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統當選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨圍攻藍委徐巧芯的名牌服飾和名表，不料卻引火回燒。早在選前，就有名表玩家分析，賴清德至少戴過三支不同款勞力士表，總價超過百萬元。奇特的是，兩個民進黨發言人對賴清德名表的說法截然不同，成了「三支名表，各自表述」。

這場「勞力士之戰」，民進黨發言人吳崢堅稱，賴清德戴的「不是勞力士」。另一位民進黨發言人卓冠廷則說，只是「低階款勞力士」，而且是「親戚的」。這令人想起，去年「賴皮寮」違建爆發時，賴清德也說房子是「親戚的」。結果，所謂的「親戚」，竟是他兒子。這回，「親戚」不知道又是誰。

賴清德曾擔任醫師，又從政多年，戴個勞力士名表本不足為奇。但除了「未曾申報」，還與他宣稱的「礦工之子」、「父親留下的只有貧窮」之「寒門人設」大相逕庭。事實上，戴名表不是問題，事實真相才是關鍵；兩個發言人，誰說的才是實話？

值此之際，賴清德新組成的政府是否適任，食安問題猛燒，包括停電風波、能源供應、兒少安全問題連環爆。但在綠營眼中，這些問題都可略而不提，卻去瘋狂追殺徐巧芯的勞力士表。民主崩壞，莫過於此。

當然，綠營政治人物並不笨；這一切，都只是為了模糊焦點。賴清德除有許多「親戚」供他背鍋，還有無數黨內同志幫他甩鍋。

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