經濟日報社論／對新財經內閣的期許

賴總統和卓內閣的新財經團隊，大致確定，特別引起國人關注。這次財經團隊有幾個特色：首先，絕大多數的成員都是來自業界，其優點是行動力會比學者強，缺點是較缺乏理想性，能否觀照全面，有待考驗。其次，這些閣員的知名度較低，一般人比較不了解他們的視野與能力，所以也很難對於他們有直接的評斷。第三，團隊成員以高科技人才為主，對於未來國內產業發展應該會有所助益。即將就任的行政院卓院長在介紹他們時，特別提到AI內閣（Active & Innovative），也就是兼顧行動和創新，我們希望未來他們真的能帶給新政府更多的行動力和創意。

其實台灣民間的力量很強，尤其是高科技相關產業一枝獨秀，政府要做的是把相關的軟硬體基礎建設做好，其他的就交給民間部門去自行尋找最適的發展途徑。簡單地說，過去八年產業界一直呼籲要解決「五缺」的問題，如果新任的AI財經團隊能把這個大問題圓滿解決，就算是成功了一大半。

另外，有幾個立即而重大的挑戰，等待新任財經團隊去處理：首先是能源問題。當經濟和產業發展愈快的時候，對於能源和電力的需求就愈殷切，而過去蔡政府快速推動非核化，導致現在出現供電嚴重不足的問題。日前，桃園超過萬戶大停電情況，差一點變成全台大停電；現在炎熱的夏天即將來到，供電穩定會是新任內閣首要面對的問題，因此核能是否要延役是一個需要立即決定的事。

其次，2050淨零碳排的問題，也將是另外一個大挑戰，因為歐盟推動的「碳邊境稅」隨時會啟動。台灣一方面要擴大綠色能源的供應，另一方面，如何節能減碳也非常重要。因此，電價和碳費等問題是新任財經團隊無法避免的責任，需要立即採取有效的行動方案。

第三，在產業升級方面，新任內閣指明要推動AI產業化與產業AI化，這個大方向是對的，尤其是產業AI化更為重要，因為幾乎所有的產業對面臨產業升級的問題。而為了協助產業AI化，需要更多的科技人才，所以相關科系與人才的培育就非常關鍵，這屬於軟體的基礎建設。

第四，台灣的產業不應該過度集中在科技產業，傳統產業的發展也同樣重要。由於傳統產業已經相對成熟，重要的是由政府協助尋找更多市場，也就是說，未來台灣仍然需要積極參與多邊與雙邊的自由貿易協議，這是過去八年蔡政府完全無法做到的事。當然，受到國際政治現實的壓力，我們也應該與大陸維持一個良好的關係，這樣台灣在推動國際經貿參與也會比較容易。

新財經團隊最後一件重要的任務就是要維持良好的財政紀律，同時也應該要重新檢視中央與地方的財政劃分問題。過去八年，蔡政府花了太多的經費在特別預算上面，這些都不容易受到立法院的監督，再加上過度的財政超徵，讓蔡政府有太多的浮濫預算，很容易浪費納稅人的錢。另一方面，過去幾年中央的支出占全國總支出將近七成，而地方政府只占三成，這與傳統的六四比有很大的差異，結果造成很多中央開票，卻由地方埋單的權責不分的問題，應全面重新檢討中央與地方財政劃分法，讓中央與地方的權責相符。

最後，經濟與產業的發展固然重要，相關軟硬體的基礎建設也非常關鍵，但是更重要的是，這些經濟成長的果實應該要能夠讓全體國人所共享。所以，如何透過經濟成長與產業發展來普遍帶動國人的薪資，也是關鍵課題；另外，過去幾年台灣的通膨都在2%左右，幾乎把人們的薪資成長都吃掉了，因此如何壓低通膨，維持經濟穩定，也是新財經團隊無法避免的責任。