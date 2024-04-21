經濟日報社論／彈性育嬰假有助提升生育率

勞動部長許銘春日前於立法院報告「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」時表示，將鼓勵男性未來以五或七天請育嬰留停，或以「單日」請假，幫忙育嬰。此政策並不會增加政府多少支出，但使女性更能兼顧家庭與工作，故可改善目前婦女低生育率的情形，值得朝野支持。

勞動部自2021年7月起，大幅縮短申請育嬰留職停薪門檻，從原來一次至少要六個月以上，改為最低只要30日，且將育嬰假的補貼從原來的勞保投保薪資六成提高至八成。截至去年12月底為止，相較於修法前的同期，申請育嬰留職停薪的人數，女性增加11%，男性則增加61%。而從2021年7月至2024年2月底止，受惠勞工人數24.3萬人，平均每年8.84萬人。由於近三年我國平均每年出生14.3萬名新生兒，故受惠勞工已超過六成。

和我國類似，目前一些歐盟國家也提供八成薪資的育嬰假，而平均給予期間為女性21周以及男性三周。因此，我國提供一對夫婦共26周的育嬰假，已達歐盟的平均水準。

增加男性育嬰責任對婦女生育率的影響，取決於下列三種效果的加總。首先，由於一般雙薪家庭的男性薪資高於女性，因而增加男性育嬰假時間會增加家庭獲得的補貼金額，進而使有子女的夫婦更想再生小孩。其次，增加男性育嬰時間，可能減少對女性職涯發展的干擾，故使其願意再生小孩。最後，增加男性育嬰時間，有可能造成男性為避免職涯發展受到干擾，故不想再養育小孩。近來各國的實證研究顯示，在女性勞動參與率較高的丹麥，增加男性育嬰責任，造成婦女生育率增加。反觀在女性勞動參與率較低的西班牙，增加男性育嬰責任，卻造成婦女生育率下降。在2022年時，我國25-44歲的婦女勞動參與率達83.9%，故情況類似於丹麥。

下列三個原因，造成近來我國婦女的低生育率。首先，受儒家文化的影響，我國有男主外、女主內的傳統，故男性傾向不操持包括照顧小孩的家務事，和我國類似的情形還包括日本與南韓。就男性分攤家務的時間而言，我國只有四分之一，而日、韓則不到五分之一，故造成這三個國家的婦女生育意願低落。反觀在女性地位相對較高的國家，例如，美國及北歐諸國，男性分攤家務的時間達三分之一以上，故婦女的生育意願也較高。

其次，目前我國30歲以下的年輕人，平均每年賺54萬元，因而相對於雙北動輒1,000萬元以上的一般家庭住房，顯得遙不可及。雖然這些年輕人多數能繼承到父母親的房地產。不過，由於國人預期壽命呈上升趨勢，故多數年輕人可能要等到50歲之後才能繼承到。因此，這些年輕人易傾向晚婚、晚育，甚至變成頂客族或單身貴族。

最後，目前我國65歲以上的老年人口占18.4%。由於戰後嬰兒潮（1946-1964年）出生的最年幼者，即將邁入60歲，故此比率在未來也會繼續增加。這導致未來對老人的長期照護需求也會水漲船高，以致排擠到照顧嬰幼童的保母供給，因而會降低婦女的生育意願。

最近的四個龍年，我國的新生兒人數平均較前一年多出12%。雖然今年亦是龍年，但前三個月出生的嬰兒數，卻反較去年同期減少6.4%。為挽救這種新生兒日益減少的趨勢，勞動部近日所推出男性育嬰彈性假的措施有其適切性。此措施並未改變育嬰假申請人可獲得八成薪資給付的期間，故不會增加政府多少支出。不過，這個措施明顯對勞工有利，但卻會干擾到雇主的工作安排，因此，政府不妨對高度配合的廠商，以其「善盡企業社會責任」的名義，給予頒獎或甚至實質的金錢補助。