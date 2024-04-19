聯合報黑白集／鄭文燦搞兩岸

什麼叫官場百態？有一種官場，叫林佳龍任外長、鄭文燦當海基會董事長。賴清德組新政府，閣員都叫號叫了一輪，大家才發現沒有林佳龍、鄭文燦。一陣驚呼後，皇詔才緩緩下達：一個幹外交、一個搞兩岸。

任用林佳龍的邏輯，大概跟顧立雄差不多：超級工具人。外交、國防這種大坑，就拿他們去填，不用害臊。鄭文燦的人事還算有跡可循，他好歹有過海基會、港澳之友協會的歷練；加上胖周瑜看似廣結善緣，也可讓北京心頭寬些。若再和邱垂正將接陸委會一起端詳，或許透露了賴清德不想見兩岸驚濤日夜翻騰的心情。

別看外長、董事長的頭銜很唬人，但和別的部會不同，這兩位子都要看風向，總統才是真正決策者。過去大家罵吳釗燮丟了八個邦交國，多少有些冤枉他，他只是代主受過罷了。海陸兩會不也如此，蔡英文剛上來用的是張小月加田弘茂，北京也都是「已讀不回」。

這次習近平將馬英九請去北京，說了一整段「沒有什麼問題不能商量」的話，應是想順手拋個橄欖枝給賴清德。但賴清德如果只在人事上挪一下，台獨路線照常鐵板一塊，就想讓台海無波，還是洗洗睡吧！

賴清德藉鄭南榕之名，說出「自由是要付出代價的」。他切莫忘了，和平的代價才更真實、冷酷。這道理，砲彈下的兒童都懂！