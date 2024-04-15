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聯合報黑白集／小草扎根，仍是老三

聯合報／ 聯合報黑白集
從雲林縣麥寮鄉長補選的最後數據來看，林宜豊這次取得2048票，比2022年少了一千多票，但以得票率11%來說，卻與2年前相距不遠，顯然仍開出了他的基本盤。圖／聯合報系資料照片
從雲林縣麥寮鄉長補選的最後數據來看，林宜豊這次取得2048票，比2022年少了一千多票，但以得票率11%來說，卻與2年前相距不遠，顯然仍開出了他的基本盤。圖／聯合報系資料照片

上周末全台有六場地方公職補選，國民黨贏得其中五席，成果可觀；唯獨雲林麥寮鄉長之爭，由民進黨奪下。這次麥寮選舉受到各界矚目，是民眾黨派出林宜豊出征，柯文哲和黨內大將都全力南下輔選，希望「小草」藉此扎根中南部。未料，林宜豊得票僅十一％，比兩年前他以無黨籍身分參選時的十三％還低。

這個結果，對民眾黨當然是一記重擊。一月的總統大選，柯文哲因為相信自己「民調第二」，悍然拒絕藍白合；沒想到票投出來，得票僅兩成三，被譏「假老二」。大選時，「柯盈配」在麥寮還拿下卅四％的選票，這次林宜豊披民眾黨戰袍卻只勉強逾一成，可見這枚黨徽有多「落漆」。網民還因此奚落民眾黨：是「真老三」。

選前，柯文哲不僅特意到麥寮long stay一星期，還下田當農夫，夜訪村民，一副志在必得之狀。不料，最後仍難敵政黨形象下墜之逆風。更糟的是，白營的輔選海報還惹出蔡壁如的哀怨，認為「海報上沒有我」，是遭秘書長排擠不讓她輔選。小小一個黨，溝通如此不良，又各懷鬼胎，民眾看了都替他們難過，這形象如何改善？

經過此役，柯文哲要好好反省他的大頭症，潛心政黨經營，別只妄想拉「小草」作秀。民眾黨八席立委至今還不曾在國會投過票，以為在藍綠之間閃爍，就能茁壯嗎？

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