聯合報黑白集／長廷上青天，法官問蒼天

準總統賴清德緊鑼密鼓開展新政府人事布局之際，突傳駐日代表謝長廷可能被提名司法院長。藍委驚嚇問：「難道要逼死法官」？

謝長廷雖是法律人出身，卻早就轉化成政治動物。國人期盼司法院長能領頭彰顯司法獨立精神，但相較扁馬蔡提名的五任院長專業素養程度，謝的黨政資歷明顯背道而馳。尤其現任院長許宗力「再任」大法官的違憲爭議，已開啟大法官迎合總統意志之門，司法院長還要來一隻政治動物嗎？

謝長廷去年就曾由子弟兵推薦出任大法官，但因爭議太大，最後「婉謝」推薦，並且不忘強調「不能說沒有資格」。然而，他未曾任司法官，實際執業律師也僅十一年，客觀條件全然不符，難道要以主持「長廷問青天」去讓一眾法學碩儒心服？

謝長廷對大法官之心不死，而且似乎更肖想當首席大法官。但從早年跪拜宋七力，到駐日時網軍逼死外交官以及對釣魚台、福島核汙水排海等發言，人民對謝的判斷力與「助日代表」形象早就定調，真放心由他領銜捍衛正義最後防線？

謝長廷是準閣揆卓榮泰的「政壇師傅」，又是柯文哲的「人生導師」，如今「信賴」、「報恩」為賴政府人事主軸，綠白攜手相挺亦不無可能。如果賴柯昧著政治良心，長廷上青天，法官、檢察官和人民都只能無語問蒼天了。