聯合報社論／打開台版N號房，蔡政府醜態畢露

藝人黃子佼遭查獲無故持有兒少性影像，並被爆出是偷拍網站「創意私房」的高級會員，相關影像即來自有「台版N號房」之稱的「創意私房」。黃子佼所為，連日遭到強烈撻伐，北檢給予緩起訴，也面臨各方質疑；但烽火四起，「創意私房」卻遲遲未被封網，相關部會不是閉眼裝睡，就是大踢皮球。

外界發現，「創意私房」網域名稱，早在二○二一年十二月就被台北地院扣押封網，但「創意私房」換個網域，繼續經營。有加密貨幣交易所揭其金流，顯示自二○二一年底至今，該網站有逾三千二百筆交易，賺取二千九百萬元。而儘管黃子佼案喧騰多日，各界批判聲浪不斷，該網站還一直有會員消費。比起查水表打壓網路言論的急切態度，蔡政府對封鎖偷拍色情網站，根本消極以對。

根據台北地院三月出爐的另案判決書，「創意私房」共發布逾廿萬份影片圖片，招攬近五千名會員，累計瀏覽超過卅七萬人次。影片標榜內容真實非演出，影像中被下藥、偷拍、誘導或脅迫的受害女子，皆為現實生活中可追蹤到，包括國中國小未成年影片。部分影片甚至附上被害者個資、生活照或社群帳號，以售得更高價錢或提供較高級別會員選購。在這個惡質的性剝削產業鏈中，受害女子女童難以計數，主嫌賺飽了卻逍遙法外，黃子佼等會員則是支撐性剝削產業鏈的共犯。

「創意私房」橫行多年，還能轉址重生。NCC首先就裝死，表示沒有法源，無法斷網。而數位部一方面說會持續引進新技術，讓封網執行速度加快；一方面又說必須衛福部發函才可執行。數位部和衛福部踢皮球，儼然打詐國家隊的翻版：數位部、NCC、金管會互推責任，共同淪為「國家級詐騙」三大戰犯，難怪愈打詐，詐騙愈多。數位部打黃，也有著打詐的影子。

「台版N號房」的性剝削持續進行，數位部說等衛福部發函，衛福部則慢條斯理分析封網方法，一為行政處分，業者沒下架才可封網，二為涉及刑案由檢察官扣押執行，總之就是等待修法才封網。這種消極裝睡態度，連自己人都看不下去，綠委洪申翰認為《兒少性剝削防制條例》已授權主管機關可先限制瀏覽或移除網頁，衛福部卻用施行細則窄化成聯絡不到業者或業者不下架才能封網，根本自廢武功。衛福部被罵後，一天內就發函數位部，即刻封網。

藍委葛如鈞也揭開「創意私房」金流圖，指該業者是以小額出金方式，將電子錢包裡的數位貨幣轉換成現實世界流通的一般貨幣，檢警應與虛擬貨幣交易所合作，過濾和阻絕犯罪金流，精準鎖定犯罪者、車手和人頭帳戶，有效打擊網路犯罪。事實上，除了檢警應更主動積極之外，金管會所司何事，卻毫無作為。

更荒謬的是，當演藝界紛紛切割黃子佼，過去曾與黃子佼多次合作的衛福部，在被問及會不會將他列為拒絕往來戶時，保護司竟稱「很兩難」；因為希望給予重新學習機會，但需要各部會司署共同考量。這是公然縱容，自揭偽道德面目；是非如此分明，竟會覺得很兩難，甚至需要跨部會司署共同考量，這個政府的道德界線與昏庸程度，完全超乎想像。衛福部又是在被罵翻後道歉，稱絕不會與兒少性剝削者合作。

黃子佼購買持有兒少性影片，衛福部怒指為性犯罪共犯，助長不法風氣。但蔡政府各部會的消極推諉、互踢皮球，更禁不起檢視。打開「台版N號房」，意外現形的不只黃子佼，還有醜態畢露的蔡政府。