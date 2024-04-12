經濟日報社論／馬習二會對兩岸經貿的意義

馬英九前總統與習近平在北京第二次會面，與2015年馬英九總統任內，在新加坡的首次「馬習會」，時空環境已大不相同，但都充分傳達台灣民眾期望兩岸和平與經濟能穩定發展。

2015年是國共對抗下70年來兩岸領導人首次會面，雖然在野的民進黨強烈反對，但國際高度重視且普遍肯定，有助於兩岸關係和平發展。而此次馬習會馬英九早已卸任，雖然少了官方色彩，但是台灣內部雜音大減；因為在近年來兩岸關係持續倒退，官方管道全面中斷下，兩岸高層能有機會接觸當然有正面意義。特別是這次馬習會是在拜登總統與習近平線上對話之後，賴清德正式就職總統之前，時機關鍵而且重要。

蔡政府八年來中國大陸對台灣文攻武嚇未曾終止，也持續壓縮台灣國際空間，兩岸關係惡化；全球普遍認為台海是爆發軍事衝突的高風險地區。賴清德雖然一再強調「蔡規賴隨」，繼續維持現狀；但大陸顯然對賴的獨立立場高度質疑，不但沒有任何正面回應，還一貫持批判立場。未來賴政府的兩岸關係，不但不確定性升高，也有再度惡化的可能。

此次馬習二會，雖不代表台灣官方立場，但至少向中方傳達台灣廣大的民意。兩岸情勢緊張，引發台灣民眾不安；台灣人民渴望兩岸和平，主流民意雖不求統但絕對不支持獨，不希望發生衝突，兩岸經濟才可以共榮發展。陸方則釋出兩岸文化、血緣相連，雙方必須加強交流，方有助於降低歧見。

兩岸關係是美中關係重要軸心，甫才結束的拜習對話，中方主張台灣問題是美中關係的第一條紅線，要求美方遵守相關原則。美、中雙方雖然全力避免發生衝突，但中國勢力不斷擴張，引發美國不安。美國在亞太地區聯合盟邦的各式軍演，目標均直指大陸。雖然拜習對話有助於紓緩緊張情勢，但雙方仍是高度對立情況。

在經貿方面，美國除了抑制中國大陸高科技領域外，最近又公開指責中國的電動車、鋰電池，以及太陽能電池等綠能產品，挾政府補貼之利，席捲全球市場。美國準備祭出更多制裁措施，預料中國大陸也會反擊，美中經貿對抗節節升高。

兩岸關係也受到美中關係的影響，美中政經關係不佳，對於一直靠向美國的台灣，也會受到波及。在賴總統就職前，兩岸有山雨欲來風滿樓的氣氛。除了軍事騷擾事件未曾間斷外，原來預期政治敏感度低，可以先行恢復開放的觀光，也在雙方各持己見下而觸礁。

另外，去年中國針對台灣長期對大陸的進口禁令，展開貿易壁壘調查，並在年底先取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下，對台灣12項早期收穫石化產品的優惠關稅，做為報復反制措施，為兩岸經貿的發展投下變數。

今年台灣總統大選前，中國大陸又宣布因為台灣沒有移除對大陸的進口禁令，所以準備增加取消ECFA下對台灣包括農產品、紡織、機械，以及車輛零組件等關稅優惠項目。雖然迄今為止陸方尚未擴大範圍，但預期未來必會有後續動作。

ECFA是馬政府任內簽署，與兩岸直航可說是兩岸關係的最具亮點的突破。ECFA雖然後續無以為繼，但早期收穫計畫，雙方迄今仍在享受貿易紅利；陸方如果片面終止早收的優惠關稅，直接衝擊到台灣出口。

綜合而言，兩岸在政治早已進入你輸我贏的「零和博弈」情境。而在經濟層面上，對岸也錙銖必較，評估兩岸經貿措施的適切性，甚至不惜直接進行經貿報復，未來可能也會對賴政府繼續加碼。藉由馬習二會，表達出中國大陸任何損人不利己的措施，均無助於改善兩岸關係，也不為台灣人民所接受，希望對岸可以審慎考量。