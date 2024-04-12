聯合報黑白集／「顧大狀」該如何領導國軍？

從蔡政府到賴政府，都把顧立雄視為曠世奇才。八年內，他歷任不分區立委，掌管過黨產會、金管會、國安會，如今又要接國防部，萬用跨度空前。外界好奇：為何重要職務總想到顧大狀，他也每次都欣然接受？

綠媒稱，此一安排，是要在軍隊國家化後，完成「以台灣為中心的共同認同」。這顯然承認國軍已「國家化」，但還不夠，必須確保「綠化」，成為民進黨側翼才行。這也暴露，持此觀點者對政治的唯一想像，就是無止境地攫取權力，複製黨國一家，至於國家安全與建軍目的則非其重點。

顧立雄該做的，絕非推動「軍中文革」，在不同世代軍人間挑動意識形態矛盾；而是善用法律專長，在軍備範疇著力改革。國軍每年裝備投資超過千億，蔡政府更假國防自主之名，擴大向國內業者釋商。但軍方引進的裝備，品質長期遭基層抱怨，廠商低價搶標後無力履約情事屢見不鮮。其關鍵，正如轉任立委的前副部長陳永康所云，國軍「需要更多律師與會計師」。軍中主事者對相關領域不夠懂，人才的質和量都不足，訂不出健全規則，代價就是花大錢當凱子。

不同於國安會的幕後遙控，部長必須與國會與輿論直球對決。顧立雄若想證明自己「樣樣都能幹」，而非仗恃高層關係「樣樣都想幹」，請由此切入改革。