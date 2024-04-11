最近傳出，有藍委因不滿韓國瑜「太中立」而感到心寒，指他主持議事並未特別「照顧」國民黨立委，且連立院黨團的ＬＩＮＥ群組都未加入。正當韓國瑜的聲望節節上升，他遭黨籍立委怨嘆「太中立」，證明他實至名歸。

事實上，在藍委群組裡開砲的，就是立委陳玉珍一人。她的抱怨，也未得到一呼百應的回響，顯然多數藍委也不認為韓國瑜「中立」有什麼問題。國民黨目前是國會第一大黨，但議事及質詢攻防，仍要講究論理能力。否則，難道光靠議長「胳臂向內彎」，就能把黑的變成白的？

韓國瑜雖是國民黨籍立委，但他在立法院的角色，就是「中華民國立法院長」。亦即，他的身分已超乎「黨」的層級，須從「國家」的大局著眼行事。藍軍立委若硬要把韓國瑜拉回黨的位置，根本是在矮化及限縮他的角色，並不恰當。「黨」和「國」的分際，有那麼難懂嗎？

在民進黨一黨獨大橫行的年代，藍營吃夠了綠營「不中立」的苦頭。現在，若覺得韓國瑜有義務偏袒藍委，豈非把政黨政治當成幫派角力了？藍軍立委要放下第一大黨的驕氣，務實問政；敏銳反映民意，比仰賴韓國瑜「照顧」重要得多。

至於韓國瑜要不要加入黨團ＬＩＮＥ群組，其實是個枝節問題。也許彼此定期座談交流，會比每天在群組聽彼此的牢騷有用。