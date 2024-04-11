聯合報社論／馬習會為台獨拆彈，賴清德勿錯過和平橄欖枝

時隔九年，馬英九與中共總書記習近平再度會晤。兩人不僅復刻當年服裝，公開談話也延續當年基調，以九二共識為基礎，訴諸民族與親緣，且對話也擦出新火花。習近平以「一個國家」取代「一個中國」，並稱「兩岸同屬中華民族」。馬英九則在習近平面前，完整陳述「一九九二年各自口頭表述一中原則」，較九年前更完整闡述我方所認知的一中主張，並藉著「口誤」說出「中華民國」。

會中，習近平並未重彈「一國兩制」的統戰老調，還以「外部干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢」闡釋兩岸關係。他說，「制度不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實」。這段話，對兩岸政治定位的論述，創造想像空間。習近平展現難得的柔軟身段，一洗兩岸緊繃氣氛，台灣朝野要視作統戰話術，抑或認真接球，決定未來兩岸轉機。尤其，我方正陷入金門危機的進退兩難，賴清德應慎重看待這扇機會之窗。

大選以來，美中共管台灣又成為常態。美國持續售台武器，強化印太同盟抗中，也防範台獨暴衝。從疑賴論，到拜習加州會談表態不支持台獨，並透過智庫發言敲打台獨黨綱等，一連串預防性措施才使「賴蕭雙獨」接班有驚無險。此外，台灣新民意明智表達「反台獨要和平」，使習近平在武統聲浪中得以挪出堅持和平統一的空間。

遺憾的是，歷經諸多風險管控，金門翻船事件仍點燃台海危機的引線，凸顯兩岸缺乏對話管道，意外事件很容易被操作成戰端。而蔡政府在金門事件並未得到任何外國實質奧援，證明美日再怎麼挺台，也不會輕易挑戰中國。台灣的安全，終究要靠自己妥善務實處理兩岸關係。

在此背景之下，馬習二會的平台便具有重要意義。對「忙大選，不打仗」的美國來說，馬習對話談和平，不損其國家利益卻有助台海降溫。對追求和統的大陸來說，得到美國不支持台獨的承諾不夠，必須積極爭取反獨的台灣民意認同，取得對台工作主導性。美中有降溫的共識，馬習二會才有著力點。

國內外對馬英九二會習近平，看法分歧，認同有助降低敵意者不少，也有人將他貶抑為棋子。持平而論，如果習近平能透過馬習會爭取解決台灣問題的時間，馬英九又何嘗不是替台灣爭取到避戰求生的時間？馬習對話，是相互給對方一個「還不到動武時刻」的理由，鼓勵北京和台灣反獨的民意對話，增進理解與善意，也讓雙方民間不要太早放棄和平，陷入集體的敵意螺旋。

總結蔡政府八年的兩岸關係，台獨是武統的油門，愈獨國家愈危險，生存空間愈被壓縮。綠營總以「中國國力發展威脅其他國家」為由，彷彿只有不計代價備戰，台灣才有生路。這樣的激進路線，在其他「民主同盟」並不多見。

以美國為例，拜登為選舉強化抗中聯盟，拉攏日菲；但他同時管控風險，積極與習近平對話，競爭再激烈但兩國經貿不脫鉤。日本提升與美國的夥伴關係，同時準備五月的日韓中三國元首對話。至於菲律賓，即使美國承諾以共同防禦條約協助南海抗中，小馬可仕仍向習近平喊話稱坐下來有話好說。

馬英九畢竟是「民間人士」，他爭取到的時間能否孵化出和平契機，有賴執政者把握機會。彼此管控戰爭風險，在競爭中保持對話，這是地緣政治的新趨勢，馬習二會比民進黨先一步跟上潮流。習近平或者賴清德誰能贏得台灣主流民意認可，取決於誰能許諾和平願景。