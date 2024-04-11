經濟日報社論／新閣首要任務應是經濟發展

各界殷殷期盼下，總統當選人賴清德公布了閣揆和重要閣員名單，引起廣泛討論，但政治、黨派算計是一件事，多數民眾最關心的，還是新閣是否能正確、務實地發展經濟，為台灣社會未來全面發展，建立雄厚殷實基礎。

現今台灣社會百廢待舉，新閣可謂責任重大，包括逐步削減財政赤字、強化國防軍事戰備、提高平均國民所得、都市建築危老更新、解決青年購屋問題、全面發展長期照護、關鍵科學技術研發、農業全面轉型升級，任務繁多，然而巧婦難為無米之炊，一切政績必須以經濟發展與成長為基礎，否則不是捉襟見肘，便是債留子孫。

1985-1995年間，台灣曾經是世界經濟發展樣板與奇蹟，但曾幾何時，這些美譽和榮景已然不再。過去八年，台灣年平均經濟成長甚至低於世界平均水平，當然這或許並不代表我們不夠努力，而是他國巧遇更接天時地利之機遇，此一現象導致台灣經濟如魚逆流而游，不進則退。

數據顯示，過去十年，大量產業被迫外移，年輕族群實質薪資逐年下降，買不起房，生不起娃。這些是新閣必須務實面對的首要議題，解決之道無他，惟靠經濟成長。

兩岸關係僵持致使企業投資風險提高，不務實的能源政策引發電力短缺憂慮，人才援引政策不夠開放，是過去八年台灣經濟成長三大絆腳石。

近五年來，以美中為首的大國經濟、反全球化倡議，打破台灣企業扮演國際生產供應鏈分工核心角色的傳統定位，近乎失敗的「以南向取代西進」政策，更造成台灣產業兩頭落空。

總統當選人賴清德最近在一些場合提出半導體、人工智慧、無人機，將是未來台灣產業發展重點，這個觀點符合世界發展重要趨勢，方向是對了，但三大產業均需要鉅額投資、大量優秀人才，是全球未來競爭最為激烈領域，台灣如何發展須更細部規劃。若要僅靠一己之力，發展所謂「國家隊」的概念，與美中韓歐印等國競賽，可以說勝算很低；未來如何與合適夥伴分工合作，著手發展「國際隊」，台灣才有贏的可能。

若問「繼半導體之後，什麼產業將成為台灣第二座護國神山？」相信許多專家會點名生技產業。但台灣發展生技產業，說起來跌跌撞撞已超過30年，2007年立法院甚至通過「生物醫藥產業發展條例」，破格提供投資抵減優惠，2020-2022期間更逢疫苗與試劑商機，但台灣生技產業卻始終未能走上國際舞台，這支醞釀已久的「潛力股」，需要新閣以新的魄力，新的思維，仿效瑞士與以色列模式，以國際市場與研發資源，重新擘劃布局。

我們應該理解，台灣社會未來全面持續向上發展的前提，是能夠連續維持每年3-5%經濟成長率，台灣經濟成長的契機在出口。依賴內需或許是經濟緊縮時的保本作法，但若要追求長期經濟持續成長，關鍵仍在國際市場。

小國靠單打獨鬥致勝的夢想，在現今國際市場幾乎已如海市蜃樓般的不實際；結合所有可以結合的夥伴，槓桿所有可以槓桿的資源，方為務實可行的作法。

如果特斯拉可以採用比亞迪鋰電池，三星可以向友達購買特定尺寸面板，英特爾可以委託台積電代工生產晶片，請問亦敵亦夥伴模式，難道不該視為常態？這個務實態度是世界所有成功企業的共識，但在政治上卻視為禁忌，其所侷限者，心之魔障也。

當然，每個政黨或政治人物都有一定的政治信念與制約，比如反核便是蔡政府的神主牌。台灣經濟發展如何與這些信念制約相融合，考驗著新閣的智慧。其實在某些信念差異下，政府的「不堅持、不排除」，或許是一條最佳可行之路。