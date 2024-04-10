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聯合報黑白集／還好有馬英九

聯合報／ 黑白集
馬習二會10日登場，備受關注。圖為2015年11月7日，時任總統馬英九（左）與中國大陸國家主席習近平（右）在新加坡會面的「世紀之握」。圖／聯合報系資料照片
馬習二會10日登場，備受關注。圖為2015年11月7日，時任總統馬英九（左）與中國大陸國家主席習近平（右）在新加坡會面的「世紀之握」。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九登陸，馬習二會深受關注。綠媒報導，國安高層稱馬習會延後舉行，是因習近平要和美日菲峰會「拚場」。蔡政府如此肯定馬習會之重要性，倒提醒了民眾一件事：台海緊張升高，大國對話卻獨漏台灣；若非馬英九，台灣連上台發聲的機會都沒有。

美國強化第一島鏈國家抗中，拜登分別與日、菲領袖舉行峰會，分派軍事任務。峰會前，拜登要和習近平先打聲招呼；為確保拜習電話會談順利，在台協會主席羅森柏格特銜命趕來台北，搶在倒數前夕將我金門實彈射擊喊停。

三國峰會是針對區域安全，台灣有事，但台灣不能參與。更難堪的是，為了拜習對話，軍方規畫朝福建開砲演習的主權宣示行動，只能暫時喊卡。無論是第一島鏈抗中，或美中共管台海，蔡政府都沒有置喙餘地。相比之下，馬英九比蔡英文有用多了，至少能在國際注目下，向習近平傳達台灣追求兩岸和平的多數民意。

蔡政府畢業前引發台海對峙，致使前線的司法管轄與軍事作為都受美中箝制，無法自主。此時，綠營叫嚷前任總統去中南海維護國格，是打誰的臉？

蔡英文自詡台美關係史上最佳，但在大國博弈詭局裡，台灣卻身不由己。其團隊無視內外危機逼仄，卻還替拜登操心馬習二會搶鋒頭。這種國安會若留任，馬英九日後應會很忙。

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