聯合報社論／小圈圈用人，賴清德組閣起手式保守拘泥

歷經三個月醞釀，準總統賴清德的內閣人事初步底定。前民進黨主席卓榮泰及前文化部長鄭麗君將分任行政院正副院長，國發會主委龔明鑫轉任政院秘書長，賴清德助選功臣潘孟安則出任總統府秘書長。至於國安團隊人事，則仍由蔡政府的吳釗燮、顧立雄、蔡明彥擔綱。這樣的起手式，勾勒出賴清德「小圈圈」用人的基調，缺乏新人新政的恢宏企圖。

府院率先架構的人事梁柱，皆屬「賴家班」人馬，「同溫層」色彩濃厚。賴清德擔任閣揆時，卓榮泰曾任其秘書長；五年前民進黨初選的「蔡賴之爭」，擔任主席的卓榮泰亦未倒向掌實權的蔡英文。對此，賴清德應心存感激，兩人亦有足夠的默契和交情。卓榮泰的輩分，高於林佳龍、鄭文燦等學運世代，由他組閣，黨內阻力不致太大。此外，卓榮泰行事比較圓緩，這點有助於他和在野黨的溝通對話。然而，他過去在府院擔任的多為「幕僚」角色，未來能否勝任閣揆的主帥重任，有待觀察。

鄭麗君四年前堅辭文化部長，雖稱是為了家事，也透露她和蔡政府略有扞格。其後，她藉由「青平台基金會」的運作，透過與學界和社團的深耕，保持自己的影響力。前年賴清德參選民進黨主席時，鄭麗君代他到中央黨部登記；去年賴清德參選總統時，鄭麗君擔任其「國政藍圖召集人」，匯集兩百名專家學者發表國家希望工程，幫賴清德打響參選起身砲。尤其，鄭麗君獨派色彩濃厚，這和賴清德可能更意氣相投。

卓榮泰與鄭麗君的組合，當然是賴清德絕對信任的人馬；但「卓鄭配」之強項在於政治，若論行政決策專業眼光之完整，則顯有一大塊空白。正因如此，特別由龔明鑫轉任秘書長，來補強其財經決策的精準度。但此一安排，反而凸顯團隊架構的偏斜；畢竟，讓國發會主委去擔任秘書長，可能矮化財經決策的重要性，這是令人擔心之處。

把自己的親信都安排在身邊擔任重臣，一方面顯示了賴清德需要安全感，另一方面也顯暴露其開闊不足。作為得票率僅四成的總統，外界原本期待他揚棄黨派的門戶之見，以更開放的態度廣納社會賢才共同為國效力；但目前的架構，顯距離人們的想像甚遠。據傳，他原有意延攬和碩董事長童子賢出任閣揆，對方卻因家人反對而作罷，實屬遺憾。民進黨執政這些年，將社會氣氛搞到非藍即綠及互相攻伐，賢達之士會視從政為畏途，也就不難想像。賴政府未來四年，如果能還給社會一個朝野出入自在、不分顏色和平共存的空間，即是莫大的功德。

賴清德這次組建新政府，在國安方面的部署，對蔡政府人馬幾乎照單全收，只在職務上略有輪動。這點，雖說是為了謹守「小英路線」，不得不然；但在觀感上，不免給人了無新意的印象。例如，史上斷交最多又經常發言暴衝的吳釗燮，卻回鍋任國安會秘書長，其實缺乏說服力。包括顧立雄在風雨飄搖之際出任國防部長，雖號稱是「文人部長」，但他能否真正穩住軍心和民心，許多人仍抱持疑問。

觀察目前賴政府的「卓鄭配」和國安人事，都屬於低限度的保守布局，僅在小圈圈中覓才，很難看出多少改革銳意，遑論開創新局的宏圖。但即便只是如此謹慎的部署，仍將有不少蔡總統倚重的派系人馬遭到排除或冷落；屆時，會不會引發黨內的另一波爭鬥風波，仍難逆料。「蔡下賴上」雖然不是政黨輪替，但人事更迭仍可能造成意外心結，就要看主事者手腕是否高明。