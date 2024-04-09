聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／消失的世界衛生日
四月七日是「言論自由日」，旨在紀念追求「百分之百言論自由」的鄭南榕，蔡英文、賴清德、陳建仁皆參加紀念活動。同一天，也是「世界衛生日」，卻不見蔡政府任何活動，也未見綠營高官發言。世界衛生日在台灣，彷如消失。
「世界衛生日」歷史悠久，已超過八十年，且是世界衛生組織的官方活動，每年皆有不同主題。今年的主題，是「我的健康，我的權利」，除聚焦公共衛生，更把重點放在化石燃料加劇氣候危機、國際衝突造成的生命危害等議題。
參加「言論自由日」活動的高官，賴清德是醫師出身，陳建仁是公衛學者，都對公衛議題不聞不問。中央政府僅衛福部轄下的健保署，發了一篇文不對題、宣傳全民健保成果的文章，敷衍了事。
蔡英文、賴清德等人忽略「世界衛生日」，其實有跡可循。民進黨能源政策下，排碳量逐年遞增，與「反化石燃料」主軸背道而馳。今年又連續發生豬肉檢出禁用瘦肉精、食品違法添加蘇丹紅，以及寶林茶室食物中毒等事件，公衛成績鴉鴉烏。蹭「言論自由日」，當然比「世界衛生日」討好又安全。
但即使談「言論自由」，民進黨政府也不及格。蔡政府執政下，屢屢以「國安」為由打壓言論自由，甚至將各種批評都形容為「認知作戰」。台灣消失的，何止世界衛生日！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言