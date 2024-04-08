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聯合報黑白集／那些奔跑救人的英雄

聯合報／ 聯合報黑白集
太魯閣砂卡礑步道5日發現兩具遺體遭巨石堆埋，懷疑是游姓男子一家人。圖／救難人員提供
太魯閣砂卡礑步道5日發現兩具遺體遭巨石堆埋，懷疑是游姓男子一家人。圖／救難人員提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮大地震後多日，搜救隊仍在搖晃不停的山區搜尋失蹤登山客。人們首度看到救難環境如此凶險：落石堆疊危如累卵，搜救隊員在其間跳上躍下；一有發現，他們快跑前進救人。但連日餘震不斷，也不禁令人掛慮這些搜救者的安危。

這些來自各地的救援隊伍，冒著生命危險在破碎地帶搜救，他們的身影令人肅然。隊員們成群快步奔跑，除了要躲避山坡不斷降下的落石，更要跟死神賽跑，搶時間把受困者救出。來自屏東的特搜隊員賴孟傳，僅用簡單的樹枝和頭帶就將骨折遊客一路背出災區，真不愧是佳暮英雄！他們帶來的搜救犬也屢立大功，憑著敏銳嗅覺，在巨石坡中找到多名罹難者。

正因為搜救隊的專業和效率，目前震災最大的懸念，僅剩砂卡礑步道的失聯登山者。這次地震，有不少外國旅客遇險，他們都是為了此地的壯麗風景而來；雖飽受驚嚇，也對我國救援之神速印象深刻。

值得一提的是，慈濟不僅在第一時間主動提供災民熱食，並在避難所設置隱私效果極佳的帳篷，大受日本媒體讚賞。此外，嘉義一對經營餐車的年輕夫婦開了十小時車，來到倒塌的天王星大樓現場，為災民及工作人員帶來蛋塔和麵包各一千份，所有物資都來自嘉義鄉親的愛心捐贈。這番千里送麵包的心意，正是社會最深情的溫暖。

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