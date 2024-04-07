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聯合報黑白集／Order與趕人

聯合報／ 聯合報黑白集
國民黨立委擬提案，未來若有官員在立法院反質詢，可以把人趕出去。圖為過去蘇揆動輒在立法院反質詢，與立委「吵架」，引發戰火。 （聯合報資料照片 記者周志豪／攝影）
國民黨立委擬提案，未來若有官員在立法院反質詢，可以把人趕出去。圖為過去蘇揆動輒在立法院反質詢，與立委「吵架」，引發戰火。 （聯合報資料照片 記者周志豪／攝影）

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民進黨政府官員戰狼化，朝野在藐視國會議題上激烈交鋒，藍委打算提案修法禁止官員反質詢，並賦與主席請官員離場權力。官員在國會囂張，就是藐視國會，破壞憲政分權制衡原則，但如何規範卻成政治角力議題。

民代質詢官員，官員辯護政策，各本憲法職權問責與負責，並透過媒體傳播交由人民裁判，可謂當代民主運作重要原則。但議會也常淪為政治秀場或羅馬競技場。

更甚者，民進黨執政八年，官員傲慢、綠委護航，國會質詢已非「官不聊生」景況，反而是閣揆領頭當戰狼，欺凌在野立委。蘇貞昌動輒反嗆立委，陳建仁也從聖騎士變身聖戰士，不僅扭曲權力關係，也顛覆憲政原則。

根據立法院職權行使法，官員答詢不得超出範圍，違者主席得予制止。但蘇貞昌反質詢，立法院前院長游錫堃反幫蘇講話，讓國會尊嚴唾面自乾；陳建仁屢插話搶話，則常有勞韓國瑜制止調解。現在藍委想仿效地方議會禁止反質詢及趕人權力，但事牽涉立法行政權力天平，仍須慎重。

英國國會從早年朝野動輒拔劍決鬥，發展到如今以「兩劍之距」分坐兩邊唇槍舌劍，靠的是議長一年至少上千次大喊「Order！（秩序）」，而非封口或趕人權力。雖然內閣制與總統制、半總統制有別，但韓國瑜應可找出兼顧權力平衡與制止官員狼嗥的國會規則。

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