聯合報社論／「吃個炒粿條人就沒了」將成蔡政府註記

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寶林茶室食安風暴詭譎懸疑，「吃個炒粿條人就沒了」，為即將卸任的蔡政府功過簿留下刺眼的一筆。從進口蛋、瘦肉精、蘇丹紅到粿仔條，人民連最基本的飲食都不能安心；蔡總統卻彷彿事不關己，兀自悠哉南下高雄參加「大港開唱」。當台下民眾半開玩笑起鬨，要求藝人苗可麗「罵總統」；她機靈回應，「我還有小孩要養，不敢罵總統」。無心的一句話，道盡百姓辛酸。

當天一早，蔡總統先參加新竹縣義民廟春祭大典。在那個嚴肅的場合，客家大老林光華不留情面地當眾開罵，痛批民進黨北台灣縣市長選舉、桃竹苗立委選舉全軍覆沒，因為民進黨沒有做到對祖先的緬懷和感恩。座上的蔡總統，聽得滿臉凝重。但數小時後，蔡總統立刻轉換心情，開開心心參加高雄「大港開唱」活動。「聽訓」與「聽歌」，蔡英文究竟聽進了哪一個，外界終究難以分曉。

蔡英文總統任期僅剩下不到五十天，外界任何逆耳忠言，恐怕是言者諄諄、聽者藐藐，唯有歌功頌德之聲才能入層峰之耳。二○一六年蔡英文首度當選總統，她上任前說了一段經典名言：「我相信未來的政府有這樣的雅量，如果第一次聽不見，你可以大聲一點；第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再不回應的時候，你可以拍桌子。」當年這般雄心壯志，如今似乎僅剩「空心蔡」之名足與匹配，什麼聲音都成了耳邊風。

二○二四大選結果，六成民意顯示「討厭民進黨」，導致民進黨在總統和立委均成「雙少數」。賴清德得票數，則比蔡英文四年前的八一七萬票，大減近二五○萬票。民進黨失去完全執政，國會第一大黨拱手讓給國民黨。此一結果，無疑是一次民意大翻桌。人民不滿蔡政府八年執政，大聲抗議無用，只能用選票表示翻臉。

蔡政府執政末期，社會百病叢生。在少子化社會，卻頻頻發生人神共憤的兒虐事件，戳破蔡總統沾沾自喜的「社會安全網」假相。一再爆發的食安危機，凸顯國人無論老少都處於不安的環境，行政院長陳建仁竟說寶林食安是「個案事件」，蔡總統迄今則未作任何表態。衛福部乾脆將「米酵菌酸」改名「邦克列酸」，以掩飾自己的無能。

在民主國家，民眾罵執政黨是常事。但每次政府出事，中央總是先甩鍋給地方政府，撇清自己的責任。台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安是綠軍兩大頭號箭靶，民進黨罵他們越凶，人民越反感，質疑到底誰是執政者？

許多民眾的庶民飲食是南洋小吃，蔡總統的異國料理則是法式餐飲佐紅酒；總統和百姓彷彿活在不同的世界。食安風暴效應讓許多小吃攤猶如驚弓之鳥，業者勢必加強保存冷凍食品；但四月一日漲電價的結果，卻可能激化物價，最後由人民埋單。

每當民不聊生，百姓就會陷入「回憶殺」。蔡英文二○一二年首次參選總統，當時團隊推出《這四年，你過得好嗎？》的競選短片，影片旁白提問：「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直漲，你受得了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累？再四年你受得了嗎？」

「再四年你受得了嗎？」彷彿靈魂拷問，蔡英文十二年前的在野提問，如今成為賴清德的執政枷鎖。兒不安、食不安，連國防部長邱國正都為了兩岸衝突而寢食難安，人民陷入生活陰影，蔡總統卻留下大港歡唱的身影。蔡總統五二○下台之際，「罵總統」恐成一道主旋律，久久不散。