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聯合報黑白集／誰擋住王國材的陽光？

聯合報／ 黑白集
針對國際來台旅客目標下修，交通部長王國材說，中國不讓旅客來台的態度比他預期的還要堅定，原本對於兩岸交流還有一些期待，但現在看不到曙光。圖／中央社
針對國際來台旅客目標下修，交通部長王國材說，中國不讓旅客來台的態度比他預期的還要堅定，原本對於兩岸交流還有一些期待，但現在看不到曙光。圖／中央社

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交通部訂出今年國際觀光客來台要達一千二百萬人次的目標，但兩岸關係遲遲難以回春，部長王國材近日宣布下修為一千萬人次。他說，原先訂一千二百萬人次是涵蓋了陸客，但現在「還看不到曙光」，只好降為一千萬人次。

事實上，王國材把目標減為一千萬人次，也僅供自娛。今年第一季來台旅客人數，加總連兩百萬人都不到，全年若能達到八、九百萬就偷笑了，訂出一千萬的目標只是阿Q式「精神勝利法」。

再說，王國材的「曙光」，究竟被誰遮擋？不就是搞僵兩岸關係、又拒絕對話的蔡政府嗎？從釋迦、石斑等兩岸農漁產品糾紛起，蔡政府即一直用控訴的手法指責對岸惡意杯葛，把行政技術議題上綱為政治衝突。這種態度當然無助解決問題。

更可議的是，蔡政府好不容易開放我旅遊業者組團赴陸，但尚未正式上路，旋即又宣布六月起停止出團。這種反反覆覆的態度，無異把業者和旅客當成人質，來要脅對岸。這和農漁糾紛中罔顧農漁民權益、只顧政府威風的操作，如出一轍。對岸是專制體制，台灣是民主政府，我們的作法不能更自由開放些嗎？

再看，馬英九登陸訪問，目的在幫兩岸緊張降溫，這是他一番苦心。但民進黨立刻批他，「淪統戰工具」、「幫腔大陸」。請問，民進黨一直罵，就會贏嗎？

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