經濟日報社論／美中次回合貿易戰爭即將開打

美國眾議院表決通過TikTok必須與母公司字節跳動分拆後，美國政府與國會的注意力，開始轉移到中國設計生產的電動汽車；拜登表示，中國的目標是引領未來汽車產業，這項政策可能會淹沒美國市場和汽車工業，威脅到美國國家安全。在他的政府領導下，不會允許這種情況發生。

拜登聲稱中國使用不公平競爭策略主導汽車行業，損害美國電動汽車產業。這些策略包括對電動車研發提供大額補貼、使用對美國國家安全構成威脅的汽車聯網技術，可收集有關美國公民和交通設施敏感數據，然後將資訊發送回中國。

據《紐約時報》報導，美國打算對中國電動汽車實施嚴格管制法規或收緊限制。目前，進口到美國的中國汽車須繳納25%關稅。拜登政府研擬大幅提高此一稅率。

競選總統的川普威脅，如若當選將對在墨西哥中資工廠生產的汽車徵收50%關稅，並進一步對通過墨西哥進入美國的中國製造汽車徵收100%關稅。如果不對中國進口電動車課徵100%關稅，對於美國汽車工業將會是一場「大屠殺（bloodbath） 」。

此舉明顯是阻止中國汽車製造商通過墨西哥來規避現有關稅，墨西哥與美國簽訂了自由貿易協定，允許在某些條件下免關稅出口汽車至美國市場。比亞迪和奇瑞等中國電動汽車製造商一直將墨西哥做為製造基地，利用墨西哥戰略位置和有利貿易協定，為當地和美國市場提供服務。

根據拜登的命令，美國商務部已啟動對中國電動汽車技術安全威脅調查。據《紐約時報》報導，這項調查要判斷中國製電動汽車是否能夠監控美國人駕駛並收集數據。

電動汽車能否數據監控與蒐集無法證實；但聯網汽車是使用物聯網技術提高車輛自動駕駛的安全性，這個概念不是中國人發明或獨有。事實上，谷歌和特斯拉正在使用相同概念開發自動駕駛汽車。

過去三年，中國電動汽車行業迅速發展，去年第4季，中國比亞迪首次超越美國特斯拉，登上全球純電動車銷售冠軍寶座。美中兩國均認識到主導這一領域的戰略重要性，這不僅是為了經濟利益，也是為了國家安全和節能減碳。隨著全球對電動汽車需求持續增長，電池生產和技術領先的重要性將會日益提高。

如果美國對中國電動汽車大幅提高關稅，中國政府必定不會坐視不管，可能禁止美國汽車、手機、飛機、記憶體和處理器，或提高更高關稅。與此同時，中國宣布對稀土礦物加工技術實施出口禁令，亦凸顯清潔能源領域日益激烈的競爭。

如此演變下去，美中之間可能引起自2018年後另一場大型科技與貿易戰爭。

說穿了，所謂數據蒐集與國家安全，其實只是維護國家經濟競爭力的藉口。隨著各種科技技術日新月異，除了聯網汽車，精準的衛星偵察、手機GPS定位系統、社群網站，早已將使用者消費習慣、個人資訊與行動軌跡，暴露無遺，聯網汽車並非始作俑者。

中國將電動汽車產業興起歸功於其對創新技術的投資。中國大陸在研發、基礎設施（如充電站）和製造能力方面，近年來投入大量資金，使中國成為電動汽車市場全球領導者。中國反過來批評美國和歐盟採取保護主義措施，對國外製造商提高關稅、實施配額和限制，破壞自由貿易精神，並影響消費者權益。

歸根結底，如何在國家安全、創新投資、市場自由競爭、消費者權益之間，做平衡性取捨，雙方論點均有其一定根據，取決於各國對於國家保護主義、外國技術安全風險，全球自由貿易，和節能減碳間之戰略選擇。

電動車引起的貿易紛爭，不僅僅是數千億美元利益之爭，美歐中在電動汽車貿易的處理，將延伸至與半導體和人工智慧等關鍵技術戰略競爭，同時凸顯西方和中國在技術領域與地緣政治緊張局勢間之平衡，值得台灣產業特別關注與應對。