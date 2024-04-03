聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／米酵菌酸改名就安了？

聯合報／ 聯合報黑白集
衛福部長薛瑞元表示，寶林案件今天沒有新個案，近期會開專家會議討論，也會討論包含米酵菌酸是否更名。記者李青縈／攝影
衛福部長薛瑞元表示，寶林案件今天沒有新個案，近期會開專家會議討論，也會討論包含米酵菌酸是否更名。記者李青縈／攝影

寶林茶室中毒案已逾半月，無辜民眾吃炒粿條送命，衛福部只找到致命「凶器」米酵菌酸，但對分泌毒素的凶手「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」，卻遍查不到。王必勝說，餐廳環境採樣至少兩周後才知結果。怪的是，病原菌還沒找到，衛福部就急著要替米酵菌酸改名，說要拿掉「米」字，以免汙名化米食。

米食惹疑慮，是因真相不明。政府不對症下藥，卻忙著替毒素改名，這樣人們就能安心吃粿條嗎？

若非急診醫師率先提示米酵菌酸，加上彰基醫院有標準品，恐怕衛福部仍在盲查。但食藥署僅檢測病患檢體及不同批食材，卻未考量毒素是罕見病原菌在極特殊條件下產生，以致推測多於證據。還好有醫生提醒：驗不到米酵菌酸，未必代表沒有病原菌。官方因而又追查環境跡證，昨天才在廚師手上查出米酵菌酸。衛福部如此不專業，難怪食安懸案不斷。

有專家隔空診斷：病原菌來自中國，側翼就鼓吹拒吃中國食物。但衛福部說，寶林食材原料來自韓泰，並無中國。另有專家稱，米酵菌酸是大陸譯名，其實與米無關，要求改名。但出事的粿條，不是米製品嗎？

官員茫無頭緒地檢測，若無法還原過程，就只是應付輿論，而非科學解答。衛福部高官只剩四十多天就下台，可別利用改名轉移重點，隱匿食安未爆彈。

社論

延伸閱讀

寶林茶室案累計22人皆驗出米酵菌酸 專家會議明討論唐菖蒲伯克氏菌

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

米酵菌酸產生有3條件 王必勝：考慮改名避污名食材

徐巧芯指下班玩樂恐有違社會觀感 王必勝臉書回應：可受社會公評

相關新聞

聯合報社論／盲人瞎馬：台電四面危機，卻拒絕停看聽

美國能源部最近批准一筆十五億美元（合台幣四九○億元）的貸款保證，協助重啟密西根州一家關閉兩年的核電廠；明年重啟後，可望運...

聯合報黑白集／米酵菌酸改名就安了？

寶林茶室中毒案已逾半月，無辜民眾吃炒粿條送命，衛福部只找到致命「凶器」米酵菌酸，但對分泌毒素的凶手「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞...

聯合報黑白集／陳建仁的風涼話

軍公教年金改革邁入第七年，立委質詢行政院長陳建仁，指年金打折讓公務人員不願退休。不料，陳建仁竟回答，「這樣好的公務員，應...

聯合報社論／美中共管與馬習二會，賴清德的機會之窗

前總統馬英九昨天再度率領青年學子赴中國大陸訪問。這趟「和平之旅」，主要行程包括黃花崗、黃帝陵、馬習二會，以及中山大學、北...

經濟日報社論／馬英九未竟的歷史使命

前總統馬英九率領「大九學堂」學員，昨天啟程訪問大陸，除前往深圳、廣州、西安外，還將到訪北京，與大陸領導人習近平會晤，舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。